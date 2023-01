Cet outil anti-ChatGPT veut en finir avec la triche aux examens, les étudiants vont le détester

Alors que la popularité de ChatGPT grandit de jour en jour, les étudiants du monde entier n’hésitent pas à utiliser l’IA pour finir leurs devoirs en quelques minutes seulement. Heureusement, les enseignants ont désormais une parade.

Depuis son lancement à la fin de l’année dernière, la nouvelle intelligence artificielle conversationnelle GPT-3 d’Open AI est un véritable fléau pour les établissements scolaires. Grâce à ChatGPT, les étudiants sont désormais capables de finir leurs devoirs ou rédiger des textes en quelques minutes seulement, ce qui ne plait évidemment pas aux enseignants.

Plusieurs écoles en sont alors venues à bannir l’IA, mais de nombreux experts ont rapidement pointé du doigt l’inutilité de cette mesure. À cause du manque de cadre légal, il est pour l’instant impossible de considérer l’utilisation de ChatGPT comme de la triche, ce qui force les professeurs à noter normalement les élèves. S’il était jusqu’à présent difficile de faire la différence entre des travaux rédigés par des élèves et l’IA, les enseignants devraient bientôt pouvoir les détecter plus facilement.

ChatGPT ne passe désormais plus inaperçu grâce à cet outil

Une équipe de chercheurs de Stanford a proposé une nouvelle méthode appelée DetectGPT. Il s’agit essentiellement d’un baromètre permettant de déterminer si un texte est généré par une machine, sans avoir à former une IA ou à collecter de grands ensembles de données pour comparer le texte. Il ne s’agit d’ailleurs pas du premier outil du genre, puisqu’un étudiant avait déjà lancé GPTZero, qui pouvait lui aussi détecter les textes rédigés par GPT-3.

DetectGPT détecterait des échantillons de modèles de langue préformés « en utilisant la courbure locale de la fonction de probabilité logarithmique du modèle ». Pour faire simple, l’outil peut reconnaître des modèles qui peuvent indiquer un morceau de texte généré par l'IA, sur la base de ce qui est présenté.

Grâce à cela, les professeurs devraient savoir plus facilement quels devoirs ont été rédigés à l’aide de l’IA. Stanford aurait affirmé que l’outil était fiable à 95 %, ce qui est tout de même assez élevé pour une première version. L'équipe à l'origine de DetectGPT n'a pas encore révélé beaucoup d'autres informations sur l'outil et celui-ci n'est pas disponible publiquement pour le moment. On espère qu’il sera rapidement mis à disposition de tous.

