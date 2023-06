La montre connectée Garmin Collection Venu 2 à moins de 300€ chez la Fnac

Aujourd'hui chez la Fnac, on a trouvé une montre connectée Garmin Collection Venu 2 avec une réduction de -25%. Elle passe ainsi sous la barre des 300€ ! Retrouvez tous les détails de l'offre dans cet article.

Découvrir la montre noir chez la Fnac

Vous cherchez une montre connectée pour vous accompagner dans vos activités sportives ? Rendez-vous chez la Fnac pour profiter de la Garmin Venu 2 avec une remise immédiate de -25%. Elle est ainsi disponible pour seulement 299,99€ au lieu de 399,99€.

Vous économisez ainsi 100€ et vous profitez d'une montre connectée polyvalente qui propose de nombreuses fonctionnalités haut de gamme.

La montre Garmin Venu 2 : une montre GPS multisports très efficace

Découvrir la montre Or rose chez la Fnac

Avec la Garmin Venu 2, vous profitez d'une montre connectée multisports qui vous accompagnera au quotidien dans vos activités sportives et dans votre vie de tous les jours. Elle peut aussi surveiller votre santé avec notamment les suivis de la fréquence cardiaque, du sommeil, des niveaux d'énergie, du stress et du taux d'oxygène dans le sang.

Course à pied, marche, cyclisme, HIIT, natation, golf, randonnée, escalade en salle, etc. Pour vous aider à garder la forme, elle propose plus de 25 sports intégrés. Elle propose même des exercices animés préchargés pour vous permettre de faire du cardio, du yoga, de la musculation, du HIIT ou encore du pilate. Pour les fans de fitness, elle propose aussi de calculer votre IMC ou votre pourcentage de graisse corporelle. Elle vous permet aussi de vous entraîner votre musique préférée. Vous pouvez en effet stocker vos titres favoris directement dans votre montre pour les écouter sans avoir besoin de votre smartphone.

Elle propose aussi un écran AMOLED très lumineux et une batterie performante pour une autonomie longue durée. Elle tient jusqu'à 11 jours en mode connecté et 7h en mode GPS avec de la musique. Elle offre de plus la charge rapide.