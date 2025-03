La messagerie entre iPhone et Android enfin sécurisée : Apple adopte le chiffrement de bout en bout

La guerre des messageries entre iPhone et Android touche-t-elle à sa fin ? Après des années de rivalité, Apple fait un pas de géant vers la réconciliation numérique. Fini les messages verts non sécurisés.

C’est un tournant majeur pour la communication mobile. Apple s'apprête à introduire le chiffrement de bout en bout pour les messages échangés entre les appareils iOS et Android. Cette décision, longtemps attendue par les utilisateurs et les experts en sécurité, promet de renforcer considérablement la confidentialité des échanges entre les deux plateformes.

Cette évolution fait suite à l'adoption par Apple du protocole RCS (Rich Communication Services) en 2024, qui avait déjà amélioré la qualité des échanges interplateformes sans toutefois garantir leur sécurité.

Une nouvelle ère pour la messagerie mobile

Le chiffrement de bout en bout, jusqu'ici réservé aux conversations entre appareils Apple via iMessage, sera désormais étendu aux échanges RCS avec les utilisateurs Android. Cette fonctionnalité empêchera toute interception des messages par des tiers, y compris les fournisseurs de services eux-mêmes.

La fonctionnalité sera intégrée dans de futures mises à jour logicielles pour iOS, iPadOS, macOS et watchOS. Outre la sécurité, les utilisateurs bénéficieront des avantages du RCS, comme l'envoi de médias haute définition et les indicateurs de lecture.

Il s’agit là d’un changement significatif dans la stratégie d’Apple, traditionnellement axée sur la création d'un écosystème fermé. Elle répond aux préoccupations croissantes en matière de confidentialité et de sécurité des données, particulièrement suite aux récents avertissements du FBI concernant les risques liés aux messages non chiffrés entre iOS et Android.

Shane Bauer, porte-parole d'Apple, a souligné l'engagement de l'entreprise envers la sécurité des utilisateurs, rappelant que le chiffrement de bout en bout est « une technologie puissante de protection de la vie privée et de sécurité qu'iMessage a prise en charge depuis le début ».

Bien que la date précise de déploiement reste à confirmer, cette annonce est une bonne nouvelle pour notre sécurité à tous. Elle promet de simplifier et de sécuriser la communication entre les deux principaux écosystèmes mobiles, réduisant ainsi les barrières technologiques entre les utilisateurs.