Les consoles portables vont franchir un nouveau cap, AMD confirme le lancement de son processeur mobile Ryzen Z2 Extreme pour bientôt

AMD a confirmé qu’il travaillait sur son nouveau processeur dédié aux consoles portables : le Ryzen Z2 Extreme. Il est attendu pour 2025 et pourrait donner un coup de fouet à un marché encore naissant.

En 2023, de nombreux constructeurs se lançaient sur le créneau des « Steam Deck Like ». La ROG Ally d’Asus ainsi que la Lenovo Legion avaient fait le choix d’un Ryzen Z1 Extreme d’AMD pour la partie technique. Le successeur de ce CPU pourrait arriver dans les prochains mois.

AMD l'a confirmé lors d’une table ronde réalisée pendant l'IFA de Berlin : le Ryzen Z2 Extreme est bien prévu et sa date de sortie est calée pour « début 2025 ». La marque a aussi indiqué travailler avec de nombreux partenaires sur le sujet.

Une nouvelle fournée de consoles portables pour 2025

Ce nouveau processeur apporterait plus de puissance, évidemment, mais aussi une meilleure gestion de l’énergie grâce à l’IA. On le sait, c’est le point faible de ce format, même si la ROG Ally X a un peu corrigé le tir.

Comme le précise le site américain Tom’s Guide, Microsoft serait également en train de travailler sur la partie software afin de rendre l’expérience utilisateur plus agréable. On le sait, ce marché est encore naissant et l’ergonomie n’est pas encore au point sur ce segment. On peut par exemple espérer une meilleure prise en compte de l'aspect jeu de la part de Windows, avec une interface totalement dédiée et plus de passages sur le bureau pour télécharger tel ou tel lanceur.

Reste à voir avec qui se lancera l’AMD Ryzen Z2. On peut miser une grosse pièce sur Asus, qui avait été l’un des premiers à dégainer sur le segment. Une ROG Ally 2 avec un Ryzen 2 Extreme, et pourquoi pas ? Lenovo pourrait également se tenir en embuscade avec une nouvelle version de sa Legion. D’autres marques pourraient aussi tenter l’aventure des consoles portables.

Quoi qu’il en soit, il faudra attendre 2025 pour en savoir plus. AMD pourrait présenter plus longuement son Ryzen Z2 Extreme lors du CES de Las Vegas qui se tiendra début janvier.