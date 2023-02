La justice bloque des sites pirates, des smartphones chinois espionneraient les utilisateurs, c’est le récap’ de la semaine

Les FAI devront bloquer plus de 50 sites pirates, Xiaomi, Oppo et OnePlus récolteraient les données de leurs utilisateurs, Apple tente d’atteindre ses objectifs de vente en baissant le prix de son iPhone 14, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que les fournisseurs d’accès à Internet auront 18 mois pour bloquer de nombreux sites pirates, une étude révèle que les trois principaux fabricants de smartphones chinois partageraient les données personnelles de leurs clients avec certains opérateurs téléphoniques. Selon Bloomberg, Apple peine à atteindre ses objectifs de vente. Quant à Sony, le fabricant se voit obligé de proposer des packs spéciaux de sa PS4 pour contourner les ruptures de stock de la PS5.

50 sites pirates bientôt bloqués par les FAI

La lutte contre le téléchargement illégal continue en France. Selon le média L’Informé, la justice française vient de se rapprocher des principaux fournisseurs d’accès à Internet (Orange, SFR, Free et Bouygues Télécom) afin que ces derniers se préparent à bloquer plus de 50 sites pirates. Le tribunal judiciaire de Paris donne 18 mois aux FAI pour bloquer ces plateformes et empêcher le partage illégal de films et séries. Découvrez la liste complète des 53 sites pirates concernés dans notre actu.

Des fabricants de smartphones chinois suspectés de surveiller leurs utilisateurs

Si l’on en croit l’étude récente sur « la confidentialité d’Android OS et les données transmises par les systèmes préinstallés sur certains smartphones fabriqués en Chine », il se pourrait que OnePlus, Xiaomi et Oppo installent des spywares dans leurs appareils afin de partager les données personnelles de leurs utilisateurs. En effet, les trois fabricants les plus populaires de l’Empire du Milieu récolteraient des informations sensibles à l’insu des citoyens pour les partager ensuite aux opérateurs téléphoniques.

Apple baisse le prix de ses iPhone 14 pour tenter d’atteindre ses objectifs de vente

Un récent rapport de Bloomberg révèle qu’Apple aurait baissé les tarifs de son iPhone 14 Pro en Chine, alors que le géant américain n’a pas pour habitude de brader ses smartphones haut de gamme. Ces promotions exceptionnelles pourraient s’expliquer par une difficulté à atteindre ses objectifs de vente. Bloomberg ajoute qu’Apple fait face à un « diminution de la demande, même pour ses appareils les plus haut de gamme ».

La pénurie de PS5 continue, Sony repousse la retraite de la PS4

Si la PS5 aurait dû remplacer la PS4 depuis bien longtemps, la pénurie mondiale de semi-conducteurs continue à ralentir la production de la console de nouvelle génération, qui reste toujours difficile à trouver dans certains pays. Pour contrer la pénurie de PS5 qui persiste, Sony lance actuellement des bundles inédits pour pousser encore les ventes de la PS4. En Espagne par exemple, Sony lance un pack à 359€ comprenant une PS4 Slim « classique » qui s’accompagne de trois jeux.

Une campagne de ransomware à surveiller de près

L’agence pour la cybersécurité italienne a averti ses homologues internationaux qu’une campagne massive de ransomwares visait actuellement des milliers de serveurs informatiques utilisant l’ESXi de VMWare. L’hyperviseur VMware encourage ses clients à mettre à jour au plus vite leur logiciel afin d’empêcher les hackers d’installer le ransomware, baptisé ESXiArgs, sur leur machine et de compromettre leurs serveurs.

Nos tests de la semaine

Poco X5 Pro 5G : un smartphone intéressant pour moins de 400 euros

Si Poco présente son X5 Pro 5G comme un produit d’entrée de gamme, il n’en demeure pas moins que la marque propose un smartphone au design soigné et à la connectivité particulièrement complète. Les performances générales sont bonnes et nous avons été agréablement surpris par son écran AMOLED 120 Hz. Côté photo, le grain est trop présent lorsque l’on utilise le module grand-angle et les capacités sont décevantes en basse lumière. Le Poco X5 Pro 5G reste un smartphone polyvalent pour moins de 400 euros.

Razer Blade 18 : un nouveau PC ultra haut de gamme séduisant, mais imparfait

Razer propose ici un PC portable haut de gamme particulièrement séduisant pour les joueurs. On adore son joli design, sa dalle très appréciable en jeu, sa puissance et son bel écran de 18 pouces. Attention toutefois, la gestion de la chauffe et du bruit est largement perfectible et le châssis est sujet aux rayures et aux traces. Si la RTX 4080 dont est équipé le Blade 18 est impressionnante, reste à savoir si c’était la carte graphique la plus pertinente pour ce produit.

OnePlus 11 5G : belle puissance, mais qualité photo très moyenne

Si vous cherchez un smartphone qui allie puissance et charge ultrarapide, le OnePlus 11 5G est fait pour vous. Grâce à son Snapdragon 8 Fen 2, ce nouveau smartphone premium se débrouille très bien en IA, notamment grâce à Hyperboost. Nous avons également apprécié son bel écran AMOLED, parfait pour les joueurs mobiles. Cela étant dit, le OnePlus 11 ne sera pas adapté à vos besoins si vous cherchez un bon photophone. En effet, la qualité photo est en dessous de la concurrence. On regrette également l’absence de recharge sans fil.

Sony Bravia XR A83K : une télévision OLED presque parfaite

Sony nous propose ici une télévision au design simple, qui offre une connectivité extrêmement variée, un bon son et une colorimétrie de la dalle parfaitement maîtrisée. La télécommande avec contrôle vocal est agréable à utiliser et la compatibilité avec les consoles Next Gen telles que la PS5 est très appréciable. On se passerait bien toutefois des publicités dans Google TV et notez que la Bravia Cam n’est livrée qu’en option seulement.

