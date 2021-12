La GeForce RTX 4090 Ti repérée grâce à un site de minage ? Pas si vite !

Une ferme de minage repérée sur la toile prétend être équipée de Nvidia GeForce RTX 4090 Ti et AMD Radeon RX 7000, soit les futures cartes graphiques des deux constructeurs. Cette installation affiche un taux de hachage (hashrate) de 3 TH/s.

On a beau être en fin d'année, période des miracles de Noël, on a du mal à croire le dernier listing de Fleexpool, un pool d'extraction populaire dans la cryptosphère. Pour rappel, un pool d'extraction consiste en la mise en commun des ressources des mineurs (la puissance de traitement) pour accélérer la résolution des calculs.

Selon cette liste partagée par Wccftech, il existe une ferme de minage composée de GPU Nvidia GeForce RTX 4090 Ti et AMD Radeon RX 7000. Seulement, difficile d'y croire, puisque ces cartes graphiques n'ont même pas encore été annoncées par les deux constructeurs. Pour l'heure, quelques informations seulement ont fuité à propos de la GeForce RTX 4090, et prétendent une puissance doublée par rapport à la GeForce RTX 3090.

Mais rien de tout ça n'est officiel. Il n'existe même pas de RTX 3090 Ti, sauf si Nvidia se décide à prouver le contraire lors du CES 2022 à Las Vegas. Pour résumer, on voit mal comment deux GPU qui ne seront pas disponibles avant la fin 2022 se sont retrouvés dans une ferme de minage.

Des capacités de minage improbables et incroyables

La rumeur se base donc sur une base particulièrement instable, et la situation s'aggrave lorsqu'on jette un coup d’œil aux performances de minage supposées de ces GPU. Selon les captures d'écran de Flexpool, la GeForce RTX 4090 Ti affiche un hashrate entre 1,2 et 1,3 TH/s. Comme le soulignent nos confrères de Wccftech, la GeForce RTX 3090, soit la Rolls-Royce actuelle de Nvidia, est capable d'atteindre entre 110 et 120 MH/s.

En d'autres termes et si l'on en croit Flexpool, cette machine intitulée GeForce RTX 4090 Ti atteindrait des taux de hachage qui nécessiteraient environ 10 000 RTX 3090. Rien que ça. Il faut ajouter à ça les capacités de minage supposées de la AMD Radeon RX 7000, qui en “Control Test” enregistre 657,3 GH/s et en overclocking affiche 580 GH/s.

De fait, cette ferme serait capable d'atteindre un taux de hachage de 3,91 TH/s en Ethereum, avec une moyenne de 2,47 TH/s. Résultat, elle serait capable de miner 4 millions de dollars en Ethereum par mois, à raison de 20 000 dollars en ETH toutes les 3 heures. Des chiffres bien trop beaux pour être vrais non ?