La Nvidia GeForce RTX 4090 gagne le prix du meilleur poisson d’avril 2021

En ce 1er avril 2021, de nombreuses marques et médias ont joué le jeu en proposant leur poisson d'avril. De notre côté, nous nous sommes amusés à imaginer une console next-gen fabriquée par Lidl. Mais après avoir écumé les propositions sur le Web, la palme du meilleur poisson d'avril 2021 revient sans contestation à Kasper Andersen, un jeune danois passionné d'hardware.

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous, le jeune homme a créé de toute pièce une GeForce RTX 4090. Bien évidemment, les caractéristiques techniques folles de ce nouveau GPU prêtent à sourire : un TDP astronomique de 1000W, une taille monstrueuse justifiée pour abriter les 12 ventilateurs nécessaires au refroidissement de la bête et 48 Go de VRAM !

Attendez de voir la RTX 4090 Ti

Kasper Andersen présente sa création dans une vidéo hilarante, dans laquelle on peut voir à quel point ce poisson d'avril est élaboré. Il n'a pas lésiné sur la mise en scène et les moyens, entre les deux cordons d'alimentation, l'éclairage RGB sur le carte, ou encore cet outil de benchmarking ridicule qui enregistre pas moins de 23 000 images par seconde ! Le benchmark se place plutôt mal d'ailleurs, le banc d'essai s'envolant littéralement dans l'écran face à la trop grande puissance de la carte et de ses ventilateurs !

Histoire de pousser la blague à son paroxysme, Kasper Andersen nous présente en fin de vidéo la GeForce RTX 4090 Ti, un monstre de puissance avec huit GPUs en SLI qui “n'occupe que quatre emplacements PCIe”. Bon, vous l'aurez compris, cet épais nuage de fumée à l'allumage de la carte n'augure rien de bon pour la suite… Ce n'est pas la première fois que Kasper Andersen nous gratifie de ce genre de détournements fous, à l'instar de la vidéo dédiée au “nouveau GPU d'Intel, le XE Gaming Eiffel 6500“.

Comme quoi qu'il en soit, cette vidéo redonnera probablement le sourire aux utilisateurs qui se battent depuis plusieurs semaines pour obtenir une GeForce RTX 3070 ou RTX 3080. Surtout que la pénurie ne va pas s'arranger de sitôt, le retour des stocks n'étant pas prévu avant le second semestre 2021.