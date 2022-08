Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro : voici à quoi ressemblent les nouvelles montres connectées de Samsung

Elles ne sont pas officielles, mais les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro n’ont déjà plus beaucoup de secrets. Elles fuitent encore aujourd’hui grâce au célèbre leaker Evan Blass. Il partage des rendus des terminaux et nous permet de l’admirer sous tous les angles.

La Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro seront présentées le 10 août prochain en même temps que les nouveaux smartphones pliables de Samsung. Les montres connectées sont très attendues, notamment à cause de la nouvelle surcouche de Wear OS 3.5 : One UI Watch 4.5.

Evan Blass, célèbre leaker qui n’en est pas à son coup d’essai, diffuse aujourd’hui de nouvelles images des deux montres de Samsung via le site 91mobiles. On peut y voir deux modèles (la Watch et la Watch Pro) ainsi que quelques images de la surcouche.

Les Galaxy Watch 5 seront présentées dans dix petits jours

Nous pouvons admirer les deux terminaux sous tous les angles. On remarque que la Galaxy Watch Pro 5 dispose d’un design évidemment plus soigné (on le voit au niveau des boutons du cadran) mais le modèle « normal » compense avec un design plus sport, notamment en ce qui concerne le bracelet. Pour le reste, on constate que plusieurs coloris sont proposés, du traditionnel noir au violet lavande en passant par le gris et le crème. Rien de bien incroyable, en somme.

A lire aussi – Test du Samsung Galaxy Z Fold 3 : le smartphone qui se plie en deux… et même en quatre

L’évolution de la montre sera essentiellement technique, avec un produit plus puissant et plus autonome, mais une grande attention sera aussi portée au logiciel. En effet, de ce que nous avons vu, One UI Watch 4.5 promet beaucoup aussi bien au niveau de la personnalisation que de l’esthétique.

La conférence Unpacked du 10 août sera aussi l’occasion pour Samsung de dévoiler beaucoup d’autres produits. On peut s’attendre à voir débarquer les Galaxy Buds Pro 2, mais aussi et surtout les deux nouvelles versions des smartphones pliables, à savoir le Galaxy Z Fold 4 ainsi que le Galaxy Z Flip 4. Ces derniers ne devraient pas changer le format établi précédemment par la gamme, mais simplement la faire évoluer en termes techniques. On espère aussi des prix plus abordables

Source : 91mobiles