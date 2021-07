La Galaxy Watch 4 utiliserait un tout nouveau processeur de Samsung

Samsung devrait prochainement annoncer sa Galaxy Watch 4 lors d’un événement organisé le 11 août prochain. Selon Sammobile, le terminal disposerait d’un tout nouveau SoC, l’ExyonosW920. Une première depuis 2018.

Le 11 août prochain, Samsung va tenir une conférence Unpacked lors de laquelle des tas de nouveaux produits seront annoncés. Peu de suspense, puisque tout a déjà fuité sur le net. Parmi les objets dévoilés, la Galaxy Watch 4. On sait aujourd’hui qu’elle embarquera un processeur encore inédit.

Le site Sammobile, toujours bien informé, nous dit que la montre connectée serait dotée d’un processeur Exynos W920. Il viendrait ainsi remplacer l’Exynos 9110 qui équipe les montres de la marque depuis 2018. Ce dernier a été utilisé sur les Watch Active 1 et 2 et sur la Galaxy Watch 3.

La Galaxy Watch décliné en deux modèles

C’est la première fois que ce SoC sera utilisé, on ne connaît donc pas encore ses capacités. Cependant, Sammobile indique que l’utilisateur y trouverait son compte puisque le CPU serait 1,25 fois plus puissant que l’ancien, tandis que la partie GPU serait 8,8 fois plus puissante. De quoi permettre une navigation un peu plus rapide ainsi que plus d’animations sur l’écran. En plus de cela, la montre aurait 1,5 Go de RAM, encore une amélioration par rapport à la Watch 3.

Les fuites nous ont déjà dévoilé pas mal de choses sur cette montre. Elle serait déclinée en deux versions : la Classic, qui adopterait un design chic avec un cadran circulaire, et la Watch 4, au design plus sport. Il faudra choisir entre quatre tailles : 40, 42 ,44 et 46 mm. Sauf accident, toutes ces versions devraient être présentées lors de la conférence Unpacked du 11 août prochain.

En plus de cela, Samsung devrait également annoncer ses deux nouveaux terminaux pliables : le Galaxy Z Fold 3 ainsi que le Galaxy Z Flip 3. Des smartphones ultra-hauts de gamme qui serviront de vitrine à la marque. Pas de Note 21 cette année, mais de nouveaux Buds. Une conférence à suivre en ligne sur le site de Samsung ainsi que sur les différentes plateformes (Twitter, Facebook, Youtube). Bien entendu, nous serons là pour vous tenir au courant.

