Les Galaxy Buds 2 dévoilent leur design et leur prix avant l’heure

Samsung va prochainement annoncer ses Galaxy Buds 2. Ces nouveaux écouteurs sans fil se montrent aujourd’hui dans des visuels officiels en fuite. Un premier prix est également donné : ils coûteraient 149 euros.

Décidément, Samsung aura du mal à créer la surprise la semaine prochaine. Le constructeur va tenir une conférence Unpacked le 11 août prochain durant laquelle seront présentés ses nouveaux smartphones pliables. En parallèle, de nouveaux Galaxy Buds 2 seraient également dévoilés… mais on sait déjà beaucoup de choses sur eux.

Succédant aux premiers Galaxy Buds (2019), ces nouveaux écouteurs True Wireless se doivent de séduire le plus large public possible. Il est possible de voir à quoi ils vont ressembler dans des premiers visuels officiels dégotés par WinFuture. Comme nous pouvons le voir, Samsung a abandonné le boîter tout en longueur pour un nouveau plus compact. Il rappelle furieusement celui des Galaxy Buds Pro, les écouteurs les plus haut de gamme de la marque.

Ici, nous avons un aperçu de la version blanche, dont l’intérieur est noir. Un code de design qui évoque les Pixels Buds A de Google, mais il faut signaler que plusieurs coloris seront annoncés, dont un entièrement blanc et un vert.

Des Galaxy Buds 2 abordables

Selon WinFuture, ces nouveaux écouteurs de Samsung devraient être conçus en partenariat avec AKG et devraient aussi être dotés de la réduction de bruit active. Pas sûr en revanche qu’ils embarquent la détection du bruit environnant et de la voix comme le font les Buds Pro. Un gros travail aurait été fait sur les micros pour des conversations claires même dans des environnements très bruyants. Un contrôle tactile sur les côtés serait aussi de la partie. Enfin, le site précise qu’ils serait certifiés IPX2 (protection aux éclaboussures et à la sueur) et serait utilisables avec d’autres smartphones que ceux de Samsung, même si ces derniers apporteront des fonctionnalités supplémentaires, notamment au niveau du couplage. Comme d’habitude, nous avons envie de dire.

Ces écouteurs seraient vendus à un prix très abordable, puisque le site évoque un tarif de 149 euros. Un prix clairement intéressant pour ce qui est annoncé. Le marché des écouteurs True Wireless se veut de plus en plus concurrentiel, il n’y a qu’à voir par exemple l’arrivée récente de Nothing avec ses Ear (1), produit propose tout ce qui est cité plus haut, mais pour 99 euros.

Source : WinFuture