Android 14 : Google applique un relooking à cette fonctionnalité un peu délaissée sur les Pixel

Cette fonctionnalité très pratique des smartphones Pixel va subir une refonte qui va la rendre indispensable au quotidien.

À chaque itération de son système d’exploitation pour téléphones mobiles, Google s’attache à y apporter des fonctions plus ou moins novatrices. Android 14 permettra, par exemple, de personnaliser son écran de verrouillage, comme sur iOS. La rumeur court selon laquelle l’outil « En écoute » d’Android, qui est tout d’abord apparu sur le Pixel 2, et qui se trouve depuis sur tous les smartphones Pixel va avoir droit à une cure de rajeunissement qui va en faire la fonctionnalité préférée des utilisateurs.

« En écoute » crée automatiquement un historique des chansons diffusées à proximité de votre smartphone. Pour ce faire, il utilise des technologies d’apprentissage automatique, mais aussi de suppression de bruit ou encore de zoom audio. Sur le même principe que la commande « Hey Google », votre smartphone reste en alerte et active ses algorithmes de reconnaissance sonore lorsqu’un morceau est diffusé dans votre environnement. La fonctionnalité n'est toutefois pas infaillible, le Pixel 6 étant par exemple incapable de distinguer une chanson d’Adele et le bruit d’une chasse d’eau.

La fonction « En écoute » des Pixel pourrait subir un relooking extrême

Un dénommé Kieron Quinn a découvert la nouvelle interface de cet outil fort utile en activant Android 14. Jusqu’à maintenant, « En écoute », il faut bien l’avouer, a une apparence fort austère. À en croire Me Quinn, de nouvelles rubriques vont apparaître, qui afficheront des statistiques concernant vos habitudes d’auditeur : détail des chansons identifiées et morceaux, artistes et genres préférés.

L’historique pourra rester en mémoire de 1 à 365 jours, et sera réglé, par défaut, sur 30 jours. Le futur OS devrait lui appliquer un relooking extrême qui rendra l’interface de « En écoute » beaucoup plus attrayante. Les informations et la façon dont elles sont présentées, tout a changé. Le tout est présenté dans des graphes colorés et attrayants dans la nouvelle rubrique Résumé, à côté des Favoris. Selon Android World, cette refonte devrait être visible dès Android 14 et uniquement sur les Pixel. Nous devrons donc patienter jusqu’à août ou septembre 2023 pour jouir de cette nouvelle fonctionnalité.

Source : Android World