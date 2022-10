La Fnac casse le prix d’une barre de son Yamaha avec -120€ de réduction

Rendez-vous dès maintenant chez la Fnac pour profiter d'une barre de son Yamaha extraordinaire avec une réduction de -120€. Elle se retrouve ainsi sous la barre des 180€. On vous dit tout sur l'offre dans cet article.

Découvrir l'offre chez la Fnac

Préparez-vous pour la coupe du monde dès maintenant en investissant dans une barre de son d'exception à prix mini ! Chez la Fnac, vous pouvez en effet profiter d'une barre de son Yamaha avec décodage DTS Virtual SR-B20A noir avec une réduction exceptionnelle de -120€. La barre se retrouve ainsi à seulement 179,99€ au lieu de 299,99€.

Vous profitez ainsi d'une réduction de -40%, mais ce n'est pas tout ! Pour tout achat de cette barre de son, la Fnac vous propose également :

Jusqu'à 100% du prix remboursés par Yamaha pour tout achat de cette barre de son avec une TV éligible à l'offre.

4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille.

Profitez d'un son au top dans votre salon avec la barre de son Yamaha SR-B20A

Dotée d'un double caisson de basses intégré de 75 mm, la barre de son Yamaha propose un double port Bass Reflex. Vous profitez ainsi d'une gamme de basses riches et équilibrées. Elle s'accompagne également de 2 woofer de 55mm et de 2 tweeter de 25mm pour une combinaison sonore au top.

Autre point fort de la barre de son : un son surround 3D virtuel qui permet une diffusion dans tout votre salon. Que vous écoutiez de la musique ou encore que vous regardiez un match, un film ou une série, vous profiterez d'une immersion exceptionnelle dans tous vos contenus.

Parmi ses nombreuses fonctionnalités, on trouve aussi la fonction Clear Voice, une application de contrôle disponible sur smartphone et tablette, la compatibilité Bluetooth, une sortie HDMI, etc.

Pour en profiter dès maintenant avec une réduction de -40%, ne traînez pas trop. L'offre est en effet à durée limitée et les stocks peuvent vite s'épuiser.