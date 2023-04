La Fnac casse le prix des écouteurs et des enceintes Bose pendant quelques jours !

Rendez-vous dès maintenant chez la Fnac pour profiter d'une offre exceptionnelle : des enceintes et des écouteurs Bluetooth sans fil à prix mini ! Pendant quelques jours, la Fnac casse en effet les prix de plusieurs produits Bose. On vous détaille les meilleures offres ci-dessous.

Découvrir l'enceinte Bose Soundlike Flex Bleu à -18%

Vous cherchez une enceinte efficace qui pourra vous suivre partout, et ce, pour un prix mini ? Grâce à la Fnac, vous pouvez vous procurer l'enceinte Bluetooth sans fil Bose Soundlike Flex bleu avec une réduction exceptionnelle de -18%. Vous pouvez ainsi vous la procurer pour seulement 139,99€ au lieu de 169,99€.

Portable et complètement nomade, cette enceinte Bose est certifiée IP67. Elle peut donc aller sous l'eau et rester sous la pluie sans problème. Elle résiste également à la poussière. Vous pouvez donc l'emporter partout avec vous et être toujours accompagné de vos musiques préférées. Elle offre de plus un son exceptionnel signé Bose avec la technologie Position IQ pour l'optimisation de ce dernier.

Découvrir l'enceinte Bose Soundlike Revolve+ II à -15%

Et la Fnac ne s'arrête pas là ! Pour ceux qui cherchent une enceinte vraiment longue durée, la Fnac propose l'enceinte Bluetooth Bose Soundlike Revolve+ II avec une réduction importante de -15%. D'habitude disponible pour 329,99€, elle se retrouve ainsi accessible à partir de 279,99€, soit sous la barre symbolique des 300€.

Conçue pour vous suivre partout, elle résiste à l'eau et aux chocs. Elle propose également un son d'exception signé Bose, mais aussi, et surtout : une batterie au lithium-ion rechargeable. Grâce à cette dernière, cette enceinte fait l'exploit de proposer jusqu'à 17h d'autonomie en une seule charge ! Rares sont les enceintes qui proposent une autonomie aussi importante, surtout avec ce niveau de basses… On note également sa compatibilité très pratique avec les assistants vocaux Siri et Google.

Les écouteurs Bose Quietcomfort Earbuds II à 279,99€

Vous cherchez plutôt des écouteurs pour vous accompagner dans toutes vos activités ? Pendant ces quelques jours, la Fnac vous propose également les écouteurs sans fil Bluetooth avec réduction de bruit Bose Quietcomfort Earbuds II avec -7% de réduction.

Découvrir les Bose Quietcomfort Earbuds II à -7%

Grâce à cette réduction, vous pouvez vous procurer les écouteurs pour seulement 279,99€ au lieu de 299,99€.

Équipés de la réduction active de bruit, ils peuvent annuler les bruits qui vous entourent pour vous permettre de n'entendre que votre contenu musical. Vous profitez alors d'une immersion totale dans vos contenus. Signés Bose, ils offrent également un son d'exception et surtout sur mesure grâce à l'application Bose Music. Ils peuvent de plus vous accompagner partout, car ils résistent à la poussière et aux intempéries. Enfin, vous pouvez les charger seulement 20 minutes pour profiter de 2h d'écoute. Avec une charge totale, ils offrent jusqu'à 6h d'écoute et jusqu'à 24h d'écoute si vous utilisez l'étui de charge.

Découvrir les écouteurs avec une housse de protection en tissu

Aussi, pour des prestations encore plus haut de gamme, vous pouvez profiter des écouteurs avec un étui en tissu pour seulement 299,99€ au lieu de 329,99€ grâce à une réduction de -9%.

Précisons finalement que pour tout achat de l'un des produits présentés dans cet article, la Fnac vous offre 4 mois d'abonnement pour la plateforme musical Deezer Premium ou Famille (au choix). Vous pouvez ainsi profiter de votre nouvel appareil dès sa réception et écouter en illimité tous vos titres favoris depuis l'application Deezer.