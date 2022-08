La Fnac casse le prix des Airpods 2 avec une réduction de -20%

On a trouvé chez la Fnac des écouteurs sans fil Airpods 2 avec boîtier de charge avec une réduction exceptionnelle de -20% ! Découvrez tout de suite cette offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez la Fnac

À quelques jours de la rentrée, la Fnac vous propose plusieurs offres à ne pas rater si vous êtes à la recherche de bonnes affaires. Aujourd'hui, on a par exemple trouvé une paire d'écouteurs sans fil Airpods 2 avec une réduction de -20%.

Les écouteurs Apple sont ainsi disponibles pour seulement 119€ au lieu de 149€. Une véritable aubaine alors qu'il est rare de voir des produits Apple en promotion !

En prime, si vous commandez dès maintenant ces écouteurs chez la Fnac, vous pouvez profiter de 4 mois d'abonnement offert pour Apple Music Spécial Famille. Vous pourrez ainsi profiter de vos écouteurs dès leur réception avec tous vos titres préférés.

24h de libertés et des performances au top

Grâce à cette offre Fnac, vous pouvez ainsi découvrir la qualité des écouteurs Apple, et ce, sans vous ruiner. Parmi toutes leurs qualités, les Airpods 2 proposent un temps de conversation augmenté et sont livrés avec un boîtier de charge sans fil.

Ils sont compatibles avec l'activation vocale de Siri et se connectent immédiatement à tous vos appareils, dès leur entrée dans vos oreilles. Pour ce faire, ils sont capables de reconnaître quand vous les mettez dans vos oreilles et se mettent en pause automatiquement dès qu'ils sont retirés.

Équipés de la toute nouvelle puce d'écouteurs H1 fabriquée par Apple, ils vous proposent une connexion jusqu'à 2x plus rapide pour passer d'un appareil à l'autre et une stabilité sans pareil. Pour les appels téléphoniques, ils offrent un temps de connexion 1,5x plus rapide. La puce permet également un temps de latence réduit de 30%. C'est notamment très utile pour les jeux vidéos, car cela évite les décalages entre l'image et le son.

Côté autonomie, ils font fort une nouvelle fois et offrent jusqu'à 24h de liberté avec le boîtier de charge. En une seule charge, vous pouvez profiter de 5 heures d'écoutes ou de 3 heures de conversation téléphonique. Aussi, en seulement 15 minutes de charge, ils proposent 3 heures d'écoute ou 2 heures de conversation.

Enfin, le boîtier de charge sans fil est très pratique et vous permet de charger vos Airpods 2 en les posant simplement dessus. Un témoin LED à l'avant du boîtier vous confirme que la charge est en cours.