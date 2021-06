Le Tamagotchi revient en montre connectée 25 ans après son lancement !

À l'occasion de ses 25 ans de carrière, Bandai a décidé de moderniser la formule de son célèbre Tamagotchi. Au revoir la forme ovoïde traditionnelle, la petite bête devient une montre connectée et en profite pour intégrer plusieurs fonctionnalités inédites comme le contrôle vocal et tactile.

Tandis qu'en 2017, Bandai avait fêté les 20 ans du Tamagotchi avec une réédition de son célèbre jouet, l'entreprise nippone a décidé d'aller plus loin pour son quart de siècle. Et oui, la petite bête souffle ses 25 bougies en 2021. Pour l'occasion, Bandi a modernisé la formule du Tamagotchi.

Au revoir la forme ovoïde traditionnelle, Bandai opte cette fois-ci pour une montre connectée baptisée : Tamagotchi Smart. Le constructeur en a profité d'ailleurs pour intégrer plusieurs fonctionnalités absentes des précédents modèles, comme la possibilité d'interagir avec la petite bête grâce à la voix ou encore via l'écran tactile pour le caresser par exemple.

À lire également : Playdate – la console à manivelle arrive en précommande en juillet 2021

Bandai modernise le Tamagotchi avec une montre connectée

On retrouvera en revanche un appareil photo, le podomètre, l'horloge numérique ou encore la possibilité de connecter plusieurs Tamagotchis entre eux, pour plus de folie bien sûr. Et comme en atteste le trailer de présentation de Bandai, il sera visiblement possible d'écouter de la musique grâce au haut-parleur intégré de la montre.

En outre, les jeunes utilisateurs pourront dilapider les économies de leurs parents en achetant des cartes TamaSma. Vendues 8€ pièce, ces cartes permettent de débloquer du nouveau contenu pour votre Tamagotchi, comme des personnages ou des objets supplémentaires pour personnaliser la demeure de votre petite bestiole.

Pour l'instant, la sortie du Tamagotchi Smart est prévue pour le 23 novembre 2021 au Japon uniquement. Bandai n'a pas encore précisé s'il comptait le proposer dans d'autres pays du monde, et notamment le France. Côté prix, le jouet sera proposé à 50 € environ, tandis que les cartes TamaSma seront elles affichées à 8€ pièce.

Pour rappel, lors de sa sortie initiale en 1996 dans l'archipel nippon, les Tamagotchis ont connu un succès fulgurant. Tout le monde s'arrachait ces petits animaux de compagnie numériques qu'il fallait nourrir et chérir, sous peine de les perdre. La franchise est rapidement devenue culte et prolifique, avec des jeux vidéo éponymes, une série animée ou encore un film d'animation baptisé astucieusement Tamagotchi : The Movie. Une application Tamagotchi a même fait son entrée sur Android et iOS en 2017.

Source : Kotaku