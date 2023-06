La dernière version de Windows 11 traîne de gros soucis, attendez avant de l’installer

Windows 11 a récemment accueilli une nouvelle mise à jour, la build KB5026446. Cependant, celle-ci traîne de très nombreux soucis et il est conseillé de ne pas l’installer pour le moment. Rien de dramatique, mais des bugs bien pénibles peuvent venir entacher votre expérience.

La dernière mise à jour de Windows 11, la KB5026446, est disponible. Si elle n’est pas déjà installée sur votre ordinateur, il est conseillé de ne pas la télécharger pour le moment. Elle traîne en effet de nombreux bugs gênants, voire agaçants.

Selon Windows Latest, il s’agit d’une mise à jour facultative, mais certains utilisateurs ont remarqué qu’elle s’installait automatiquement. Si c’est le cas pour votre PC, il est donc conseillé de revenir à la version précédente. Pour les autres, il suffit de ne pas la télécharger dans l’outil Windows Update.

Windows 11 accueille une dernière mise à jour bancale

Cette mise à jour cause de très nombreux soucis aux utilisateurs. En effet, depuis son installation, beaucoup de retours évoquent des applications qui ne démarrent plus, ou qui plantent régulièrement. Par exemple, le Microsoft Store et le Game Pass sont complètement cassés. Nous-même, à la rédaction, nous avons dû revenir sur la version précédente de Windows afin de lancer ces applications.

Voici une liste des problèmes les plus importants mentionnés jusque-là :

Des plantages sur Microsoft Store et le Game Pass

L’ordinateur ne redémarre plus en mode veille

Le contrôle des ventilateurs n’est plus possible

Le clavier et la souris ne sont plus reconnus

La manette n’est plus reconnue sur la ROG Ally

Erreurs lors des installations

Si vous avez installé cette mise à jour par mégarde, pas de panique. Il suffit de revenir à la version précédente de Windows. Pour cela, il faut aller dans les paramètres, puis dans l’onglet Windows Update (tout en bas à gauche). Il faut ensuite aller dans Historique des Mises à jour, puis dans le menu Désinstaller des mises à jour. D’ici, il faut sélectionner la KB5026446 et la désinstaller. Une fois cette opération effectuée, les problèmes devraient disparaître.

Microsoft n’a pas encore réagi au problème, mais nul doute qu’un correctif sera prochainement appliqué pour tous les utilisateurs.

Source : Windows Latest