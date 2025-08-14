La dernière mise à jour de Windows 11 refuse de s’installer ? Microsoft a une solution

Une mise à jour chargée de corriger une faille de sécurité critique de Windows 11 ne s'installe pas. En attendant un correctif du correctif, Microsoft a une astuce de secours.

Qu'une mise à jour de Windows créée un bug après son installation, c'est malheureusement assez courant. Parfois c'est l'installation elle-même qui pose problème en refusant d'aller au bout. Dans la plupart des cas, ce n'est pas très grave. On patiente un peu le temps que Microsoft règle le problème et quelques jours après l'opération se fait sans souci. Ici, on ne peut pas vraiment se permettre d'attendre cela dit.

Juste après avoir expliqué comment une faille du système de chiffrement BitLocker de Windows permettait à un cybercriminel de voler toutes vos données, la firme de Redmond a déployé un correctif en urgence. Normal vu la gravité de la vulnérabilité. Problème : la mise à jour, numérotée KB5063878 sur Windows 11, refuse de s'installer sur certaines machines. Elle affiche un code erreur 0x80240069 qui ne nous est pas d'une grande aide.

Si vous n'arrivez pas à installer la dernière mise à jour de Windows 11, Microsoft vous dit quoi faire

La firme de Redmond est consciente du souci. Elle note d'abord qu'il survient lorsqu'on installe la mise à jour via le service Windows Server Update Services (WSUS), qui permet aux administrateurs de déployer les dernières mises à jour. Par conséquent, “il est peu probable que les utilisateurs [de Windows Home] rencontrent ce problème, car WSUS est conçu pour être utilisé dans des environnements professionnels et d’entreprise“.

Peu probable ne veut pas dire impossible. Heureusement, en attendant un correctif définitif, vous pouvez faire en sorte que la mise à jour KB5063878 s'installe correctement en déployant une Known Issue Rollback (KIR). La démarche est détaillée sur la page dédiée aux bugs de Windows 11 24H2, avec les liens explicatifs nécessaires. Au besoin, n'oubliez pas que vous pouvez consulter notre guide pour résoudre les problèmes d’installation des mises à jour de Windows 10 et 11.