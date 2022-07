La date de sortie de l’iPhone 14 révélée, Elon Musk se fiche de Twitter, c’est le récapitulatif

Des sources chinoises qui indiquent une très probable date de sortie et le futur prix de l'iPhone 14, Elon Musk qui se moque de Twitter qui veut le forcer à conclure le rachat, Google Maps qui permet à un automobiliste de passer à côté d'une amende plutôt salée, c'est le récap !

Des sources chinoises ont très probablement mis la main sur la future date de sortie et le futur prix de l'iPhone 14. Ce dernier pourrait par ailleurs être l'iPhone le plus cher de tous les temps. Elon Musk continue lui de se moquer de Twitter et ne semble pas particulièrement inquiet des poursuites judiciaires lancées à son encontre par le réseau social. Enfin, un jeune automobiliste anglais vient lui d'être sauvé par Google Maps, l'application lui a évité une amende très salée. C'est parti, on vous dit tout ce que vous avez manqué de la journée du 11 juillet 2022.

La probable date de sortie et le prix de l'iPhone 14 se dévoilent

Des sources chinoises ont mis la main sur la future date de sortie de l'iPhone 14. Et le tout nouveau smartphone d'Apple devrait ainsi voir officiellement le jour le mardi 13 septembre prochain. Apple a pour habitude de présenter ses nouveaux produits au début du mois de septembre, et plus précisément le mardi. Le mardi 6 correspond cette année à la fête du Travail aux États-Unis, c'est donc le mardi suivant (le 13) que la présentation et le début des ventes devraient commencer. En ce qui concerne les prix des iPhone 14, certains modèles pourraient atteindre plus de 2000 dollars.

Elon Musk prend la plainte de Twitter à la légère

Vous le savez, Elon Musk a décidé d'abandonner le rachat de Twitter. Le milliardaire s'était finalement rétracté après quelques oppositions sur l'accès aux données et après s'être rendu compte que trop de bots pullulent sur la plateforme. Mais Twitter a visiblement mal pris la nouvelle puisque le réseau social vient de déposer plainte contre Elon Musk. Le milliardaire n'est lui pas du tout inquiet des suites de l'affaire. Il vient même de publier un meme qui se moque de Twitter sur… Twitter.

Un jeune automobiliste échappe à une amende grâce à Google Maps

Enfin dans la catégorie faits divers du jour, ce jeune automobiliste anglais de 21 ans mérite la palme d'or. Ce dernier s'est vu être accusé à tort de stationnements illégalement prolongés. Le jeune homme a reçu une amende de 118 euros et il a ensuite eu l'idée de se défendre en utilisant Google Maps. L'historique de navigation de l'application a ainsi prouvé que l'automobiliste n'avait pas illégalement dépassé la durée limite de stationnement autorisé.

