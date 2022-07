La NASA dévoile la première image époustouflante du télescope James Webb

La première image du télescope spatial James Webb de la NASA a été dévoilée hier soir par le président des États-Unis Joe Biden. Il s’agit de l’image à la plus haute résolution de l’univers jamais capturée, qui dévoile les premières galaxies formées juste après le Big Bang.

L'image la plus claire à ce jour de l'univers primitif, remontant à 13 milliards d'années, vient d’être dévoilée par la NASA. Ce cliché étonnant, capturé par le télescope Spatial James Webb et publié lors d'un briefing de la Maison-Blanche par le président Joe Biden, regorge de milliers de galaxies et présente certains des corps célestes les plus anciens jamais observés, colorés dans des tons bleus, orange et blancs.

Cette petite parcelle de l'univers, à elle seule, contient des milliers de galaxies d'une incroyable variété. La nouvelle photo montre notamment l'amas de galaxies connu sous le nom de SMACS 0723, un regroupement de galaxies incroyablement massif. En raison de ce superamas, qui est représenté tel qu'il est apparu il y a 4,6 milliards d'années, les objets plus éloignés à l'arrière-plan sont grossis par un effet de lentille gravitationnelle.

James Webb dévoile à quoi ressemblaient les premières galaxies de l’univers

Bill Nelson, administrateur de la NASA, a déclaré que l'image montrait la lumière des galaxies se pliant autour d'autres galaxies, voyageant pendant des milliards d'années avant d'atteindre le télescope. « Nous remontons à plus de 13 milliards d'années », a-t-il déclaré, ajoutant que d'autres images qui seront publiées par l'agence spatiale remonteront encore plus loin dans le temps, jusqu'à environ 13,5 milliards d'années, soit près du point de départ estimé de l'univers lui-même.

Pour rappel, la lumière voyage à près de 300 000 km/h, et la lumière que l’on peut observer sur les petites tâches de la photo a donc voyagé pendant plus de 13 milliards d’années avant d’atteindre le nouveau télescope spatial James Webb.

Les images du télescope James Webb, qui a coûté pas moins de 10 milliards de dollars, ouvrent une ère révolutionnaire pour la découverte astronomique. La NASA, en partenariat avec l'ESA (Agence spatiale européenne) et l'ASC (Agence spatiale canadienne), diffusera l'ensemble des premières images en couleur et des données spectroscopiques de Webb lors d'une émission télévisée qui débutera à 16h30 aujourd’hui et que vous pourrez suivre directement sur Phonandroid ci-dessous.