Les iPhone 16 seraient rejoints par un autre appareil phare à la keynote d’Apple du 9 septembre 2024

Alors que tous les yeux sont tournés vers la prochaine keynote d’Apple, on sait désormais que les iPhone 16 pourraient ne pas être seuls. Selon les dernières informations, nous pourrions bien voir apparaître un nouvel iPad mini lors du prochain événement Apple, prévu le 9 septembre.

Mark Gurman, journaliste réputé de Bloomberg, a récemment révélé que les stocks de l'iPad mini de sixième génération s'épuisent dans “de nombreux” magasins Apple. Ce phénomène est souvent considéré comme un signe précurseur de l'arrivée d'un nouveau modèle. Gurman a notamment annoncé que l'iPad mini est considéré comme “contraint” en interne chez Apple, renforçant l'idée d'un rafraîchissement imminent.

Il faut dire que l'actuel iPad mini commence à prendre de l'âge. Lancé en septembre 2021, il approche de ses trois ans d'existence, une éternité dans le monde de la technologie. Apple aurait donc tout intérêt à le mettre à jour pour maintenir l'attrait de sa gamme.

Un nouvel iPad mini dès le mois prochain ?

Que pouvons-nous attendre de ce potentiel nouvel iPad mini ? Les rumeurs suggèrent qu'il pourrait être équipé d'une puce A17 Pro, voire d'un processeur encore plus puissant, pour supporter les futures fonctionnalités IA d'Apple. Des améliorations au niveau des caméras avant et arrière seraient également au programme. D'autres mises à jour pourraient inclure le support du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, des technologies qu'Apple a déjà intégrées dans d'autres produits de sa gamme.

Cependant, il n'est pas certain que l'iPad mini fasse son apparition lors de l'événement du 9 septembre. Traditionnellement axé sur l'iPhone, cet événement pourrait se concentrer sur les nouveaux modèles d'iPhone 16, d'Apple Watch et d'AirPods. Apple pourrait choisir de réserver l'annonce de l'iPad mini pour un second événement automnal ou pour une simple annonce par communiqué de presse.

Apple prévoit également de rafraîchir plusieurs modèles de Mac avec des puces M4 cette année. Un iPad équipé d'une puce A-series similaire pourrait donc s'intégrer parfaitement dans ces annonces. Que l'iPad mini soit présenté le 9 septembre ou plus tard dans l'année, une chose est sûre : les fans de la tablette compacte d'Apple ont de quoi être excités, puisqu’ils auront bientôt droit à un tout nouveau modèle remis au goût du jour.