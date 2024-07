La nouvelle mise à jour de la conduite autonome de Tesla peut-elle enfin convaincre ? Voici les premiers retours de ce testeur en vidéo

Tesla continue de progresser dans le développement de son système de conduite autonome supervisée. La dernière mise à jour FSD 12.4.2 semble prometteuse selon les premiers retours des testeurs de la version bêta.

Les voitures Tesla ont longtemps suscité des débats en raison de leur technologie de conduite autonome. Depuis quelques années, l'entreprise se concentre sur l'IA et l'automatisation pour renforcer ses systèmes, notamment avec le développement du Full-Self Driving (FSD). Récemment, nous avions vu que la version 12.4.1 qui, bien que meilleure que ses prédécesseurs, nécessitait encore des interventions humaines fréquentes.

Cette version avait corrigé des problèmes, mais restait imparfaite dans des situations complexes telles que les intersections, où elle hésitait souvent à changer de voie même lorsqu'il y avait suffisamment d'espace. Aujourd'hui, Tesla a lancé la version beta FSD 12.4.2, qui promet des améliorations importantes par rapport à la version actuelle. Les premiers retours des testeurs sont très positifs.

La conduite autonome de Tesla hésite encore dans les entrées d’autoroute

La nouvelle mise à jour, FSD 12.4.2, a été initialement déployée pour les employés de Tesla avant de s'étendre à certains utilisateurs bêta le 30 juin. Les premiers retours indiquent des améliorations de taille par rapport aux versions précédentes. Les testeurs rapportent que le système est désormais plus fluide dans la prise de décision, avec des ajustements sur la surveillance de l'attention du conducteur basée sur la vision qui font suite au procès contre la société plut tôt cette année.

Malgré ces améliorations, des problèmes subsistent. Par exemple, le système hésite encore lors des entrées sur autoroute et utilise souvent les freins normaux au lieu du freinage régénératif, ce qui a pour conséquence directe de réduire l'efficacité énergétique. De plus, la surveillance du conducteur peut être trop sensible, comme l'a noté le youtubeur Dirty Tesla, ce qui déclenche des alertes fréquentes et inutiles.

Néanmoins, le FSD 12.4.2 résout de nombreux problèmes. Par exemple, il corrige le problème de freinage fantôme, où le véhicule ralentissait brusquement sans raison apparente. De plus, il améliore la conduite en maintenant une distance sûre des bordures, alors que les versions antérieures avaient tendance à rouler trop près, voire à toucher les trottoirs. Tesla continue de travailler sur ces détails pour améliorer encore le système qui s’annonce impressionnant dans sa future version 12.5.