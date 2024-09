Nintendo Switch 2 : la rétrocompatibilité est presque assurée après cette nouvelle découverte

De récentes découvertes dans la dernière mise à jour du micrologiciel de la Nintendo Switch ont suscité l'enthousiasme des fans, laissant entrevoir une potentielle rétrocompatibilité pour la très attendue Nintendo Switch 2.

De nouvelles découvertes dans une mise à jour de la Switch originale ajoutent du poids aux rumeurs précédentes évoquant la rétrocompatibilité de la Switch 2. Elles suggèrent que Nintendo prend des mesures pour assurer une transition en douceur entre les générations de consoles.

Une analyse approfondie de la mise à jour du micrologiciel Switch 18.0.0, menée par Pokemaniac, utilisateur de Famiboards, a révélé des détails intrigants. La mise à jour introduit un nouveau type de point de montage classé « compat », qui pourrait avoir de multiples fonctions dans la prochaine console. Cet ajout pourrait permettre d'utiliser des ressources de meilleure qualité, de gérer les caches de shaders ou de faciliter un système de fichiers unifié pour les jeux intergénérationnels.

Les jeux de la Switch originale fonctionneraient sur la Switch 2

L'une des possibilités les plus intéressantes est que ce nouveau point de montage fasse partie d'un système de rétrocompatibilité. Il pourrait permettre l'injection de shims de compatibilité, garantissant que les jeux Switch actuels puissent fonctionner sans problème sur le nouveau matériel. Cette approche s'inscrirait dans la continuité de l'histoire de Nintendo, qui prend généralement en charge les jeux plus anciens sur les consoles plus récentes, comme en témoignent la compatibilité de la Wii avec les jeux GameCube et la capacité de la 3DS à lire les titres DS.

Bien que les détails officiels sur la Nintendo Switch 2 restent rares, des rumeurs ont circulé sur ses capacités. Les leakers suggèrent que la console sera équipée d'une nouvelle puce NVIDIA, qui pourrait prendre en charge les technologies DLSS et Ray Reconstruction. Ces technologies pourraient permettre une définition 4K plus élevée et une meilleure fidélité visuelle par rapport à la Switch actuelle.

La mise à jour du firmware laisse également entrevoir des mesures de sécurité renforcées, potentiellement destinées à protéger les fichiers critiques du piratage et de l'émulation sur la console next-gen. Cela correspond à la position bien connue de Nintendo sur la protection de sa propriété intellectuelle.

Alors que les fans attendent avec impatience des nouvelles officielles, ces découvertes sur le micrologiciel ne font qu'intensifier l'attente de la Nintendo Switch 2. La possibilité d'une rétrocompatibilité est particulièrement importante, car elle permettrait aux joueurs de transférer leurs bibliothèques de jeux actuelles sur la nouvelle console.