La CAF subit un piratage massif, Samsung se pliera en trois en 2024, c’est le récap’

Le site de la CAF est en carafe, les smartphones Samsung qui se plient en 3 devraient arriver dès cette année, comment supprimer Copilot de Windows 10 ou 11, voici le résumé des actualités les plus marquantes de la veille.

En ce milieu de semaine, annonces et rumeurs liées au monde de la tech foisonnent. Entre Windows 11 24H2 qui pourrait restreindre sa compatibilité avec les anciens processeurs, les smartphones et tablettes d'occasion qui vont se faire taxer par la copie privée ou Tesla qui met à jour son système d'ouverture des portes, ce n'est pas le choix qui manque. Mais nous avons retenu d'autres actualités, peut-être encore plus importantes. Alors, prêt(e) pour le résumé de la veille ? Allez, c'est parti !

Samsung : les smartphones pliables en trois s'apprêtent à débarquer

En rumeur depuis plus d'un an, les smartphones Samsung qui se plient en trois (littéralement) pourraient arriver dans le courant de l'année. Le constructeur sera-t-il le premier à les commercialiser ou Huawei, qui travaille aussi sur la même technologie, lui volera-t-il la priorité ? Nul doute que le géant sud-coréen ne se laissera pas faire et qu'il fera tout pour annoncer son smartphone pliable en trois avant son concurrent.

La CAF victime des hackers, le site a dû fermer ses portes

Les pirates du groupe LulzSec viennent de s'en prendre la Caisse d'Allocations Familiales. Si l'on en croit les messages qu'ils ont diffusés sur X et Telegram, ils ont réussi à mettre la main sur les informations de 600 000 personnes. L'affaire a pris une telle ampleur, que le site de la CAF a dû fermer plusieurs heures. Et selon de récentes informations, il semble que le groupe de hacker ait déjà mis à profit son butin, en envoyant de faux SMS aux utilisateurs de la CAF. La plus grande prudence s'impose si, dans les prochains jours, vous recevez un soi-disant message de la part de l'organisme.

L'IA de Windows ne vous sert à rien ? Voici comment vous en débarrasser

Depuis le lancement de Copilot de Microsoft, on retrouve de l'IA un peu partout dans Windows 10 et Windows 11. Certains vont même jusqu'à considérer Copilot comme un bloatware, une application installée par défaut et que l'on ne peut pas désinstaller. Si tel est votre cas, nous vous avons concocté un petit tutoriel (à l'aide du logiciel Bloatnosy) qui vous permettra de supprimer toute trace de l'IA dans le système d'exploitation.

