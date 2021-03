La Boîte Sosh : profitez de la fibre à 14,99 € par mois, sans engagement !

Vous souhaitez passer à la fibre sans vous ruiner ? Le fournisseur d'accès Internet Orange, par l'intermédiaire de sa filiale Sosh propose une offre sans engagement sur la Boîte Sosh, fibre ou ADSL. Il est possible d'y souscrire pour seulement 14,99 € par mois.

Après le bon plan sur la BBox Must de Bouygues Telecom, c'est au tour d'un autre FAI de lancer une offensive. Jusqu'au lundi 29 mars 2021 à 8h à 8 heures, Sosh propose son abonnement internet fibre à 14,99 € par mois. Si vous n'êtes pas éligible à celle-ci, sachez qu'il propose l'ADSL pour le même tarif.

Sosh : profitez de la Fibre au prix de l'ADSL !

Cette offre promotionnelle sans engagement est valable pour une durée de 12 mois pour les nouveaux clients. Une fois arrivée au terme de la période promotionnelle, le tarif mensuel de l'abonnement passera à 29,99 € par mois pour la fibre et 19,99 € pour l'ADSL. Au final, vous réalisez une économie sur l'année de 120 euros sur l'offre Fibre et 60 euros sur l'offre ADSL. On récapitule :

La Boîte Sosh Fibre à 14,99 € par mois pendant 12 mois puis 29,99 € / mois

La Boîte Sosh ADSL à 14,99 € par mois pendant 12 mois puis 19,99 € / mois

Parmi les services inclus, vous avez une connexion Internet haut débit avec une vitesse de téléchargement jusqu’à 300 Mbit/s (en download et en upload), des appels illimités vers les fixes (de France métropolitaine, des DOM et plus de 100 destinations internationales). Avec la Boîte Sosh, vous profitez également de la TV. Deux possibilités s'offrent à vous :

1- Appli TV d'Orange (offerte sur demande) : 72 chaînes TV sur mobile, tablette et PC/Mac… mais pas sur votre télévision.

2- Option décodeur TV (+5 €/mois) : 160 chaînes TV dont + de 70 en HD sur votre télévision et sur mobile, tablette et PC/Mac.

Enfin, vous avez jusqu’à 100€ remboursés grâce à une offre différée de remboursement (ODR) valable pour toute première souscription d’un client à l’offre La Boîte Sosh. Le tarif inclus également la Livebox 4 et les frais de résiliation sont facturés à hauteur de 50 €.