La prochaine DS 7 se montre en version 100 % électrique avec un look bien plus musclé

Le futur SUV électrique de DS vient d’être surpris en plein test sur route ouverte. Camouflée, la DS 7 de nouvelle génération montre déjà un design plus imposant et un virage assumé vers le tout électrique. Voici ce qu’on sait sur ce modèle stratégique pour la marque française.

Depuis quelques années, DS traverse une période compliquée. Créée pour incarner le haut de gamme du groupe Stellantis, la marque a vu ses ventes chuter de 22 % en Europe l’année dernière. Faute de nouveautés marquantes, la gamme actuelle peine à convaincre. Pour redonner un élan à la marque, le constructeur mise sur une nouvelle génération de modèles, avec une stratégie clairement orientée vers l’électrique.

C’est dans ce contexte que la DS Nº7 de deuxième génération commence à se montrer. D’après le site britannique Autocar, le SUV abandonnera totalement les motorisations thermiques pour devenir un modèle 100 % électrique. Il reposera sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis, déjà utilisée par la DS Nº8. Ce virage stratégique vise à concurrencer des modèles comme les BMW iX3 ou Mercedes GLC électriques. La DS 7 sera ainsi l’un des piliers du repositionnement électrique de la marque.

La DS 7 électrique proposera jusqu’à 466 km d’autonomie avec trois motorisations

Sous son camouflage, le prototype apparaît sur des photos publiées par Autocar, laissant deviner une silhouette plus imposante que l’actuelle version. Trois configurations électriques seraient prévues : une traction de 256 ch avec batterie de 73,7 kWh pour 355 km d’autonomie, une autre de 276 ch avec batterie de 97,2 kWh et 466 km d’autonomie, ainsi qu’un modèle à transmission intégrale de 345 ch avec une autonomie estimée à 407 km. Des chiffres prometteurs pour un SUV familial premium.

Pour DS, cette nouvelle DS 7 est un modèle crucial. Elle arrive après plusieurs années sans lancement majeur, une période qui a fragilisé l’image de la marque. Le patron de DS, Xavier Peugeot, a déclaré à Autocar que la priorité n’était pas le volume, mais la rentabilité et le positionnement premium. Selon lui, même si le marché haut de gamme reste limité, il représente 40 % des profits du groupe. C’est pourquoi Stellantis tient à maintenir une marque comme DS dans son portefeuille. Avec cette nouvelle génération, la DS Nº7 pourrait bien devenir la clé du redressement.