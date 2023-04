La batterie de votre voiture électrique durera plus longtemps que vous ne pensez, d’après cette étude

Les voitures électriques ont de nombreuses qualités, mais nombre d’acheteurs potentiels hésitent toujours à dire adieu au moteur thermique. L’une des raisons pour lesquelles ils ne franchissent pas le pas est la fragilité supposée des batteries EV. Une société spécialisée dans les voitures électriques d'occasion s'est penchée sur la question.

Le bruit court ainsi que les moteurs électriques ont une durée de vie plus faible, et pire encore, en cas d’accident ou de panne, ils sont impossibles à réparer. Les experts considèrent que la batterie électrique constitue 50 à 70 % du prix d’achat d’une voiture, ce qui les rendrait difficiles à rentabiliser. La société Recurrent s’est penchée sur la question et répond aux préjugés qui empêchent le secteur de se développer.

En effet, si les constructeurs affirment que leurs véhicules devraient durer pas moins de 20 ans, rien ne permet de confirmer ces déclarations; les voitures électriques commencent seulement à devenir populaire et son encore plutôt rares sur les routes. Recurrent, une compagnie qui souhaite développer le marché des EV d’occasion a observé la santé d’une flotte de 15 000 automobiles pour tirer un premier bilan quant à leur état de santé.

Seul 1,5 % des EV étudiés ont dû être équipé d'une nouvelle batterie électrique

La plupart des véhicules étudiés sont très récents, 30 % d’entre eux ayant été achetés en 2022. Cela explique sans doute pourquoi une très faible proportion d’entre eux, 1,5 % exactement ont dû être équipés d’une nouvelle batterie depuis leur achat. L’industrie a clairement fait de gros progrès dans le domaine, puisque le taux de remplacement n’a cessé de baisser depuis, si l’on exclut les grandes campagnes de rappel, de la Chevy Bolt en 2021, par exemple.

Par ailleurs, la dégradation de performances de la batterie n’intervient vraiment qu’après plusieurs années. Les performances baisseront, certes, mais elle n’en deviendra pas inutilisable pour autant. Rappelons que l’âge du parc automobile français est estimé à 10,5 ans et que le kilométrage optimal pour obtenir un bon prix de sa voiture à la revente est de 60 000 à 70 000 km. Le doute persiste encore concernant la recharge rapide des batteries. De l’aveu de Recurrent, cette technologie est trop récente pour que l’on puisse tirer la moindre conclusion sur sa « nocivité ». Les experts affirment cependant que si vous hésitez à acheter une voiture électrique, ne craignez pas pour sa batterie.

Source : Recurrent Auto