Kia trolle Elon Musk avec une pub hilarante, mais ça ne plaît pas à tout le monde

Tesla traverse une période difficile, et certains propriétaires n’hésitent plus à masquer le logo de leur voiture pour se distancer d’Elon Musk. Kia a flairé l’opportunité et a lancé une publicité provocante en Norvège et en Finlande. Un message ironique qui a amusé une partie des internautes… mais qui a aussi déclenché une vague de critiques.

Pas un jour ne passe sans que Tesla ne fasse parler d’elle. Entre la baisse des ventes, la chute en Bourse et les polémiques liées à son PDG, l’image de la marque est de plus en plus controversée. Certains propriétaires, déçus par Elon Musk, vont même jusqu’à cacher le logo de leur véhicule ou modifier leur voiture pour ne plus être associés à lui. Kia a décidé de surfer sur cette tendance avec une publicité qui n’a laissé personne indifférent.

Kia Norvège a publié sur Instagram une image de son SUV électrique EV3 avec un autocollant provocateur sur le pare-chocs : “J’ai acheté ceci après qu’Elon soit devenu fou“. Cette phrase détourne un message devenu viral parmi les propriétaires de voitures de la marque qui regrettent leur achat. En Finlande, le constructeur a également publié une annonce en détournant une expression locale pour critiquer subtilement Elon Musk.

Kia s’attaque frontalement à Elon Musk avec une campagne provocante

Cette publicité n’a pas tardé à provoquer des réactions vives. De nombreux fans de Tesla ont exprimé leur mécontentement en inondant la publication de commentaires négatifs. Certains ont qualifié cette initiative de “désespérée” et “peu professionnelle“. L’affaire a pris une ampleur encore plus grande lorsqu’un influenceur proche du constructeur américain, Sawyer Merritt, a partagé la publication sur X, attirant l’attention d’Elon Musk lui-même. Ce dernier a réagi avec surprise, se demandant si cette campagne était bien réelle. Face à cette polémique grandissante, Kia a rapidement supprimé son post et pris ses distances avec cette initiative locale.

Peu importe ce que l’on pense d’Elon Musk, il faut reconnaître que Kia Norvège a frappé fort avec cette publicité. L’humour et la provocation sont des armes puissantes en marketing, et cette campagne a réussi à faire parler d’elle bien au-delà de la Norvège et de la Finlande. Reste à voir si cette audace aura un réel impact sur les ventes du géant coréen ou si elle restera simplement un coup de communication bien trouvé.