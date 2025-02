Tesla active un radar caché à l’intérieur de ses voitures depuis 3 ans, mais à quoi sert-il ?

Tesla vient de débloquer une fonction restée secrète dans certains Model Y depuis 2021. Grâce à une mise à jour, un radar situé dans l'habitacle jusque-là inutilisé entre enfin en action. Mais à quoi donc sert-il, et qui pourrait bien en bénéficier ?

Les mises à jour logicielles font partie de l’ADN des voitures Tesla. Ces dernières leur ajoutent de nouvelles fonctions même des années après l’achat de celles-ci. Avec sa version 2025.2.6, la marque vient de surprendre les conducteurs en activant un équipement installé depuis 2021, mais jamais utilisé : un radar intégré dans l’habitacle.

D’après les notes officielles de la marque, ce radar se trouve dans le ciel de toit, juste au-dessus du rétroviseur. Il sert à détecter la présence des occupants des sièges avant en analysant leur position et leur morphologie. Cette technologie remplace donc les anciens capteurs de siège et rend possible l’ajustement dynamique de certaines fonctions de sécurité. L’activation concerne tous les Model Y produits depuis novembre 2021, ainsi que les nouvelles versions de la Model 3 Highland et du Cybertruck.

Tesla utilise un radar d’habitacle pour renforcer la sécurité des passagers avant

L’intérêt principal de ce radar réside dans sa capacité à améliorer la sécurité. Lors d’un choc, il permet ainsi à la voiture d’ajuster la puissance du déploiement des airbags en fonction de la taille et de la position du passager détecté. Cette innovation réduit le risque de blessures, notamment pour les enfants ou les adultes de petite taille. Contrairement aux capteurs de pression intégrés aux sièges, celui-ci capte les mouvements et la posture en temps réel, et offre une précision accrue.

Mais Tesla ne s’arrête pas là. Certains propriétaires de Model Y produits en 2023 ont reçu une notification via l’application mobile, leur proposant une intervention gratuite. Bien que ces véhicules soient censés être équipés du radar, une pénurie de composants aurait empêché son installation à l’usine. La marque propose donc un remplacement gratuit dans ses centres agréés afin de rendre ces véhicules compatibles avec la mise à jour. Cette campagne de rappel concerne uniquement certaines séries de 2023, tandis que les Model 3 Highland et le Cybertruck sont déjà entièrement équipés.