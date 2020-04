Kia : son futur crossover électrique sera compatible avec les bornes de charge rapide Ionity

Kia prépare un troisième véhicule 100 % électrique pour 2021 dont les premiers éléments techniques ont été dévoilés. Il s’agira d’un crossover qui sera compatible les bornes de charge rapide du réseau Ionity et d’une autonomie de 480 kilomètres environ. Profitant de la plate-forme E-GMP de Hyundai, ce véhicule sera un crossover qui viendra concurrencer la Tesla Model Y.

En janvier dernier, Kia a dévoilé son « Plan S ». C’est un plan à moyen et long termes dont le but est de positionner durablement la marque sur le marché des véhicules électriques. D’ici 2025, la firme coréenne devrait compter pas moins de 11 véhicules électriques dans son catalogue. Elle espère, grâce à eux, gagner 6 % du marché mondial, profitant d’un engouement fort pour les motorisations propres et les futures lois sur les moteurs thermiques (notamment en Europe).

Kia dispose déjà de deux véhicules 100 % électriques. L’e-Niro, sorti en 2019, et le Soul, en 2020. Le troisième véhicule a été annoncé en janvier dernier, sans pour autant être nommé. Toutefois, Kia annonçait qu’il arrivera en 2021. Les rumeurs laissaient aussi entendre qu’il pourrait profiter de la nouvelle plate-forme E-GMP conçue par Hyundai, la maison-mère de Kia. Trois mois plus tard, Kia confirme l’information et apporte quelques détails sur son futur véhicule.

Autonomie de 300 miles environ

C’est en effet à l’occasion du Jour de la Terre, qui s’est déroulé le 22 avril, que plusieurs porte-parole de Kia se sont exprimés à propos de ce projet. D’abord, le véhicule entre dans la gamme des crossovers. Il a l’ambition de concurrencer la Tesla Model Y. Et il est bien développé à partir de la nouvelle plate-forme de Hyundai. En outre, ce crossover sera en partie basé sur le concept Imagine que Kia a présenté à Genève en 2019.

Côté performance, sans préciser la capacité de la batterie, le crossover disposerait d’une autonomie de « 300 miles environ », soit un peu moins de 500 kilomètres (méfions-nous toutefois des chiffres constructeurs et attendons une estimation standardisée en bonne et due forme). Elle profite aussi de la recharge 800 volts que vous retrouvez aujourd’hui dans la surpuissante Porsche Taycan. Elle sera donc compatible avec les bornes de charge rapide du réseau Ionity.

Source : AutoExpress