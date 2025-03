Jusqu’à -50% : deuxième vague de promos pour les 5 ans du HUAWEI Store, avec remises et cadeaux !

Le HUAWEI Store célèbre son 5ᵉ anniversaire avec une seconde vague de promotions encore plus généreuse ! Profitez de réductions jusqu’à 50 %, de Huawei Points multipliés par 5, et de nouvelles offres exclusives pour vous équiper à prix réduit.

Du 17 au 31 mars, place à la seconde période de promotions pour les 5 ans du HUAWEI Store ! Si vous avez raté les premières offres, c’est votre ultime chance de faire le plein de bonnes affaires avec des remises encore plus attractives.

Depuis cinq ans, le HUAWEI Store propose aux clients en France des produits innovants et performants. Pour marquer cet anniversaire, la marque frappe encore plus fort : jusqu’à -50 % de réduction et un programme de fidélité boosté avec des Huawei Points multipliés par 5 ! Habituellement, chaque euro dépensé rapporte 1 point, mais pendant cette période spéciale, chaque euro en rapporte 5 ! C’est l’occasion rêvée de maximiser vos économies et de vous équiper avec le meilleur de la technologie HUAWEI à prix mini. Dépêchez-vous, cette seconde vague de promotions est la dernière !

Au-delà des réductions, cette campagne anniversaire est un moyen de remercier les clients fidèles du HUAWEI Store. Montres connectées, écouteurs, ordinateurs portables… Il y en a pour tous les goûts et tous les usages. Que vous recherchiez un appareil pour le travail, le sport ou le divertissement, ces offres permettent d'accéder à des produits haut de gamme à prix réduit.

Pour vous, les bons plans à ne pas rater pour le 5e anniversaire du HUAWEI Store :

Des remises et le plein de cadeaux pour fêter les 5 ans du HUAWEI Store

Profiter du MateBook D16 2024 à 649,99€

Le MateBook D16 2024 est un ordinateur portable puissant et élégant. Avec son écran 16 pouces FullView, il offre un confort visuel optimal et une immersion totale. Son processeur Intel Core i5-13420H assure des performances fluides, parfaites pour le multitâche et la bureautique avancée. Léger pour sa taille (1,72 kg), il est aussi facile à transporter. Sa batterie 70 Wh lui permet une autonomie prolongée, et la charge rapide SuperCharge 65 W assure une recharge rapide. Il est idéal pour les professionnels et les étudiants en quête d’un PC performant et polyvalent.

Profiter de la HUAWEI WATCH GT4 à 149,99€

La HUAWEI WATCH GT4 combine design élégant et fonctionnalités avancées. Son écran AMOLED 1,43 pouces, son suivi de santé 24/7 et ses plus de 100 modes sportifs en font un allié du quotidien. Son autonomie peut atteindre 14 jours, et son suivi de la fréquence cardiaque HUAWEI TruSeen™ 5.5+ garantit une analyse précise des performances sportives. Compatible iOS et Android, elle permet aussi de passer des appels Bluetooth et de suivre son activité avec les anneaux de progression.

Profiter de la HUAWEI WATCH GT5 à 199,99€

La HUAWEI WATCH GT5 est une montre connectée polyvalente qui allie design élégant et technologies avancées. Disponible en 41 mm et 46 mm, elle se distingue par son boîtier raffiné aux arêtes vives et ses bracelets interchangeables. Son autonomie atteint jusqu’à 14 jours, parfait pour un usage intensif. Pensée pour les sportifs, elle propose une navigation au poignet fluide, des itinéraires en temps réel et un suivi de course optimisé. Grâce au système HUAWEI TruSense, elle surveille avec précision la fréquence cardiaque, le stress et le sommeil. Compatible iOS et Android, elle permet aussi de passer des appels Bluetooth et d’utiliser un clavier intégré.

Profiter de la HUAWEI WATCH GT5 Pro à 329,99€

La HUAWEI WATCH GT5 Pro est la montre idéale pour les aventuriers. Son boîtier en titane et son écran en verre saphir lui assurent une résistance optimale. Conçue pour les activités en extérieur, elle intègre une cartographie des parcours de golf, un mode plongée jusqu’à 40 m, et un suivi avancé du trail running. Son autonomie peut atteindre 14 jours, et elle bénéficie d’un capteur ECG pour surveiller la santé cardiaque.

Profiter des HUAWEI FreeClip à 159,99€

Les HUAWEI FreeClip sont des écouteurs au design innovant avec une conception ouverte et légère (5,6 g par écouteur). Grâce à leur structure C-Bridge, ils s’adaptent parfaitement aux oreilles et assurent un maintien optimal, idéal pour le sport. Leur autonomie atteint 36 heures avec l’étui de charge, et la réduction de bruit IA améliore la clarté des appels. Une solution confortable pour profiter de la musique tout en restant attentif à son environnement.

Profiter des HUAWEI FreeBuds Pro 4 à 179,99€

Les HUAWEI FreeBuds Pro 4 offrent un son immersif et puissant, avec une réduction active du bruit optimisée par IA. Leur design ergonomique assure un confort prolongé, et leur autonomie peut aller jusqu'à 8 heures sur une seule charge, extensible à 36 heures avec l’étui. Dotés d’un double microphone et d’un mode transparence, ils sont parfaits pour ceux qui veulent profiter d’un son de haute qualité en toute liberté.

Des réductions jusqu'à -50 % et 5 fois plus de HUAWEI Points sur chaque achat, profitez des 5 ans du HUAWEI Store avant le 31 mars prochain. Une belle manière de s’équiper en produits high-tech tout en maximisant vos avantages. Pour découvrir l’ensemble des offres, rendez-vous directement sur le HUAWEI Store avant la fin de la promotion !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Huawei.