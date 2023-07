Ubisoft ferme les comptes inactifs, risquez-vous vraiment de perdre vos jeux ?

Ubisoft prévient en ce moment par mail que les comptes Ubisoft inutilisés depuis longtemps pourraient être supprimés. L'accès à vos jeux est alors également révoqué. Pourquoi Ubisoft en arrive là, et y a-t-il vraiment un risque de perdre vos jeux ? Éléments de réponse.

Peut-être que vous aussi, vous avez reçu un mail d'Ubisoft vous demandant de vous connecter à votre compte sous peine de le voir disparaître. Ça ressemble à du phishing, mais non, c'est officiel : Ubisoft souhaite supprimer de sa base de données les comptes inactifs, et par extension l'accès aux jeux associés. Le compte Twitter AntiDRM a posté une capture d'écran du mail reçu, et Ubisoft a confirmé qu'il était authentique. Dans la foulée, de nombreux Internautes ont apporté leurs témoignages, dont certains pour dire que leur compte avait déjà été supprimé.

Systématiquement, la firme répond qu'il suffit d'ouvrir un ticket avec son service client pour récupérer l'accès à son compte et donc sa bibliothèque de jeux. Ça contredit la page dédiée à la clôture (volontaire) de son compte : “[…] nous ne serons pas en mesure de récupérer le compte après sa clôture[…]”, mais Ubisoft ne le précise pas dans ses échanges. Dans ces conditions, quel est le but de la manœuvre ? Et y a-t-il réellement un risque de ne plus jamais pouvoir jouer aux jeux achetés par nos soins ? Pour l'instant, on nage un peu dans le flou.

Techniquement, oui. Une page dédiée sur le site d'Ubisoft indique : “[…] nous pouvons clôturer immédiatement les comptes inactifs pour nous conformer à la législation locale relative à la protection des données. […] Nous pouvons aussi clôturer les comptes inactifs depuis une longue période pour maintenir notre base de données. Vous serez notifié par e-mail si nous entamons le processus de clôture […]”.

Les deux raisons évoqués sont donc l'application des lois (le RGPD par exemple) et la maintenance des serveurs. Le problème est que cela reste assez vague. Quand Ubisoft considère qu'un compte est inactif ? Sur le tweet d'AntiDRM, un contexte ajouté par les utilisateurs précise que l'entreprise ne supprime pas les compte inactifs depuis moins de 4 ans. Concrètement, il y a donc un risque réel de perdre l'accès aux jeux associés à un compte Ubisoft. Dans les faits cependant, cela devrait être extrêmement rare.

UBISOFT closes your account if you haven’t logged in for some time.

You will lose all your games purchased forever. pic.twitter.com/exC78bUt93

— AntiDRM🔴 (@PC_enjoyer) July 19, 2023