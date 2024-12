Jessica Jones bientôt de retour dans le MCU ? Ce grand ponte de Marvel est partant

Krysten Ritter, l'interprète de Jessica Jones, n'a jamais caché son envie de reprendre son rôle. Et visiblement, ce grand ponte de Marvel est plutôt partant à l'idée de revoir la détective privée dans le MCU.

Le partenariat signé entre Netflix et Marvel dans les années 2010 a aboutit ce que de nombreux fans considèrent encore comme les meilleures séries TV estampillées Marvel.

On pense évidemment à l'incroyable série Daredevil avec Charlie Cox, mais aussi à Jessica Jones, portée par l'excellente Krysten Ritter dans le rôle titre. Jon Bernthal a également brillé dans la peau de Frank Castle aka The Punisher dans la série éponyme. Bien entendu, tout n'était pas parfait dans l'ère Netflix, à l'image des show Luke Cage et Iron First, un peu plus faible que les autres.

L'histoire de ces personnages a connu un point final dans The Defenders en 2017, et depuis les fans attendent impatiemment leur retour. On le sait, le Démon de Hell's Kitchen va faire justement faire son come-back en 2025 sur Disney+ avec Daredevil Born Again. Charlie Cox va renfiler le costume, tout comme Jon Bernthal d'ailleurs dans le rôle du Punisher.

Un retour de Jessica Jones dans le MCU ? Les planètes s'alignent

Et forcément, les fans se demandent à juste titre si d'autres héros de l'ère Netflix pourraient revenir dans le MCU. Sur ce point, Krysten Ritter n'a jamais caché son envie d'incarner à nouveau Jessica Jones. D'ailleurs, lors de la promotion de Sonic The Hedgehog 3 (ndrl : elle double l'un des personnages), l'actrice a appris que ce grand ponte de Marvel était plutôt partant.

En effet, lors de la conférence D23 organisée au Brésil, le patron de Marvel TV Brad Winderbaum a déclaré que “Jessica Jones était le Defender qu'il souhaitait le plus revoir dans le MCU”. Forcément, l'actrice a accueilli cette déclaration avec enthousiasme : “Brad Winderbaum a dit ça ? C'est vraiment excitant à entendre. C'est bien lui qui donne le feu vert pour ce genre de projet ? Allez Brad ! Allons-y, allons-y. Je serai prête”, assure-t-elle.

Après ces échanges interposés entre l'actrice et le dirigeant de Marvel TV, nos confrères de ComicBook ont fait part des commentaires de Ritter à Winderbaum à l'occasion d'une interview pour la sortie de What if… Saison 3. Sans donner de réponse claire et nette, l'exécutif a de nouveau indiqué son souhait de voir Jessica Jones rejoindre le MCU : “J'adore Jessica Jones. Je pense que c'est l'un des moments forts de l'ère Netflix pour moi. Elle incarne certainement le personnage mieux que quiconque. Et bon sang, ne serait-ce pas génial de la faire revenir et de la revoir à l'écran”. Et vous, aimeriez-vous revoir Krysten Ritter en Jessica Jones dans le MCU ? Dites-le-nous en commentaire.