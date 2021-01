Amazon possède désormais ses propres avions pour effectuer ses livraisons

Amazon se lance dans l'achat d'anciens avions de ligne. Alors que l'entreprise louait jusqu'ici des cargos pour effectuer ses livraisons, elle possède désormais 11 aéronefs et prévoit d'en acquérir d'autres à l'avenir. La crise de COVID-19 a en effet fait chuter le prix des véhicules aériens, ce qui a probablement poussé le géant du e-commerce à prendre cette décision.

Amazon ne connaît pas la crise. Ce mardi 5 janvier, l'entreprise a annoncé par communiqué l'achat de 11 Boeing 767-300. 4 de ces avions appartiennent à l'origine à WestJet et 7 à Delta, deux compagnies aériennes américaines. Jusqu'à maintenant, Amazon louait des avions de ligne pour effectuer ses livraisons de colis à travers le monde. La plateforme se dote désormais de sa propre flotte personnelle que ces dernières acquisitions rejoindront au cours des prochains mois, le temps de les convertir en appareils de cargo.

Ces avions seront placés sous la responsabilité d'Amazon Air, qui ” joue un rôle central dans la livraison aux clients en transportant des articles sur de longues distances dans des délais plus courts”, selon la société. “Notre objectif est de continuer à livrer nos clients à travers les États-Unis de la manière attendue de la part d'Amazon”, a déclaré Sarah Rhoads, vice-présidente d'Amazon Air. “Acquérir nos propres avions est naturellement la prochaine étape pour atteindre ce but.”

La crise du coronavirus a fait baisser le prix des avions de ligne

Opérationnel depuis 2016, Amazon Air est l'entité qui se charge de louer des avions aux compagnies aériennes. Une pratique que la plateforme de e-commerce ne compte pas laisser de côté : “Posséder un mélange d'avions loués et achetés dans notre flotte grandissante nous permet de gérer plus efficacement nos opérations, et donc de remplir les promesses faites à nos clients”, explique Sarah Rhoads.

Si la fortune de Jeff Bezos a grimpé de 20% grâce au coronavirus, la crise qui en a résulté a durablement impacté le secteur aérien. Résultat : le prix des avions de ligne a considérablement chuté, du fait de la baisse drastique du nombre de voyageurs au cours de 2020. Ouvrant par la même occasion un boulevard devant Amazon, qui pourrait bien acquérir 85 autres appareils d'ici 2022.

Source : Amazon