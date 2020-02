Amazon : Jeff Bezos met 10 milliards de dollars sur la table pour enrayer le réchauffement climatique

Le patron d’Amazon Jeff Bezos annonce la création d’un fonds de 10 milliards de dollars pour financer toute initiative pouvant aider à préserver et protéger le milieu naturel. C’est le plus grand effort financier du dirigeant d’Amazon pour protéger la planète, alors que son entreprise a par nature un impact significatif sur les émissions de gaz à effet de serre.

Jeff Bezos vient d’annoncer sur Instagram la création d’un fonds de 10 milliards de dollars pour enrayer le réchauffement climatique et ses conséquences. Il explique dans un post accompagné d’un image satellite de la planète Terre : « Aujourd’hui je suis heureux d’annoncer le lancement du fonds Bezos Earth Fund. Le changement climatique les la plus grande menace pour notre planète. J’aimerai travailler avec d’autres à la fois pour amplifier des méthodes connues et pour explorer de nouvelles manières de combattre l’impact dévastateur du changement climatique sur cette planète que nous partageons tous ».

Concrètement, Jeff Bezos explique que son fonds « financera des scientifiques, activistes, et ONG – tout effort qui offrirait une possibilité réelle d’aider à préserver et protéger le monde naturel ». Et l’entrepreneur de poursuivre : « nous pouvons sauver la Terre. Mais il faudra pour cela une action collective de grandes et petites entreprises, Etats-nation, organisations transnationales, et individus ». Bezos Earth Fund commencera à distribuer des bourses « cet été ». Et Jeff Bezos de conclure : « la Terre est la seule chose que nous avons tous en commun – protégeons-la ensemble ».

Le plus important effort philanthropique de Jeff Bezos à date

A en croire Gizmodo, ce fonds serait avant tout destiné à financer des organisations caritatives, et non des entreprises. Il semble complémenter les efforts de Jeff Bezos pour rendre l’espace plus accessible avec Blue Origin : Jeff Bezos imagine en effet un futur où l’industrie lourde ne serait plus installée sur Terre mais dans l’espace. Et où l’espace apporterait à l’humanité des ressources illimitées. Ce fonds est au passage le plus gros effort caritatif de Jeff Bezos – qui a également consacré par exemple 2 milliards de dollars à des projets centrés sur l’éducation des enfants et l’aide aux sans-abri.

Néanmoins certains critiqueront ces efforts pour protéger la planète face à l’impact du modèle économique d’Amazon en termes d’émissions de gaz à effet de serre. La firme s’était engagée à réduire ses émissions et devenir neutre en émissions carbone d’ici 2040 dans le cadre des accords de Paris sur le climat. Des engagements qui paraissent bien faibles, surtout par rapport à d’autres initiatives du secteur.

Comme par exemple ceux de Microsoft, qui compte carrément retirer de l’atmosphère ses émissions carbone depuis 1975 à partir de 2030. Une associations d'employés Amazon Employées for Climate Justice cité par Gizmodo salue l’initiative de Jeff Bezos. Tout en soulignant que la firme continue de travailler avec le secteur du pétrole et du gaz : « nous applaudissons la philanthropie de Jeff Bezos, mais une main ne peut pas donner ce que l’autre retire ».

