Jeep Wrangler : le constructeur dévoile un concept électrique à transmission manuelle 6 vitesses

Jeep vient de présenter le Jeep Wrangler Magneto, un concept car 100% électrique présenté lors du Easter Jeep Safari, le rendez-vous annuel du constructeur.

Jeep a ouvert ce lundi 22 mars 2021 le Easter Jeep Safari, le rendez-vous annuel dédié aux innovations du constructeur. Pour cette édition, la marque a axé quelques-unes de ses annonces autour de sa transition énergétique. En effet, Jeep a présenté le Jeep Wrangler Magneto, un concept car 100% électrique basée sur la carrosserie deux portes de la célèbre Jeep.

Cette version est privée de portière, de toit et de rétroviseurs. Pour reproduire la puissance du moteur V6 Pentastar de la Wrangler original, le constructeur a opté pour un moteur électrique de 285 chevaux et 370 Nm. Grâce à cet ensemble moteur, le concept car atteint le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes.

Cela peut vous paraître lent, mais il faut rappeler qu'avec cette batterie de 800 volts (pour 70 kW/h) séparée en 4 packs répartis au-dessus du moteur, dans le plancher, sous les sièges arrière et à l'arrière, la Jeep Magneto enregistre 2 608 kg sur la balance, soit plus 793 kg de plus qu'une Jeep Wrangler classique.

Une étanchéité garantie

Chaque pack est enfermé dans un boiter étanche conçu en aluminium fraisé, et toute l'électronique est rangée et protégée par des plaques de protection personnalisées et un bac en acier sous la carrosserie. Il faut rajouter à cela un autre pack de 12V nécessaire pour alimenter le reste de l'électronique de série du Magneto, à l'instar du treuil et du chauffage électrique.

D'après les dires du constructeur, ce concept enregistre une autonomie de 350 km. Côté design, le Magneto arbore une ligne de LED qui relie les phares avant, tandis que le capot se voit affublé d'une prise d'air absolument gigantesque. 4×4 oblige, on retrouve des jantes tout-terrain de 17 pouces chaussées avec des pneus massifs de 35 pouces.

Notez que ce concept affiche quelques singularités, comme la présence d'une boite de transfert à deux vitesses et une transmission manuelle à six vitesses. D'après le constructeur, cette boite 6 vitesses n'est pas nécessaire au conducteur pour franchir des obstacles. Elle permet juste de “simuler l'expérience de conduite d'un V6″.

Précisions que ce Magneto reste un concept, mais il augure tout de même des plans de Jeep pour électrifier sa gamme. Une version hybride rechargeable de la Jeep Wrangler est attendue pour la seconde moitié 2021. La marque avait déjà fait une incursion dans la mobilité électrique en 2020, avec le lancement d'un VTT électrique surpuissant, le Jeep-e Bike. Son prix n'était pas passé inaperçu : près de 6000 $ !

Source : Autoblog