JBL Live 770NC : le très bon casque sans fil à réduction de bruit passe sous les 100 €

Voici une excellente affaire pour les fans de bon son ! Actuellement, le casque sans fil à réduction de bruit Live 770NC de la marque JBL passe sous la barre des 100 euros sur le site e-commerce Amazon.

Si vous recherchez un casque sans fil à réduction de bruit et que vous avez un budget de 100 euros, alors le bon plan Amazon qui va suivre va sûrement vous intéresser. À deux semaines de la période du Black Friday 2024, le géant du commerce en ligne effectue une offre intéressante sur le JBL Live 770NC.

Proposé dans un coloris noir, le casque sans fil du constructeur américain est à 99,99 euros au lieu de 159,99 euros. Cela fait une remise de 60 euros par rapport aux autres coloris suggérés par le marchand. À titre d'information, la livraison du produit à domicile est gratuite et il est possible de bénéficier d'un paiement en plusieurs fois sans frais.

Concernant ses points forts, le JBL Live 770NC est un casque circumaural sans fil qui embarque des transducteurs de 40 mm, d'une technologie de réduction de bruit adaptative et d'une connexion multi-point Bluetooth 5.3. On peut aussi trouver des commandes sur l'oreillette, une compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa, une autonomie maximale de 65 heures, une fonction charge rapide et une possibilité de passer en mode filaire avec le câble audio détachable fourni. Enfin, l'appareil est accompagné d'un câble de recharge USB-C et d'un étui de transport.