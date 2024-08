JBL Flip Essential : Carrefour propose l’enceinte Bluetooth à moins de 50 €

Pour les vacances d'été, Carrefour effectue une remise intéressante sur l'achat d'une enceinte Bluetooth. Grâce à une réduction de 30 euros, la JBL Flip Essential passe sous les 50 euros, ou plutôt à 49,99 euros plus précisément.

Jusqu'à ce mardi 6 août 2024 inclus, l'enseigne Carrefour propose à ses clients de se procurer l'enceinte Bluetooth JBL Flip Essential à 49,99 euros au lieu de 79,99 euros. L'offre promotionnelle concerne le coloris noir de l'appareil et il est possible d'obtenir la livraison gratuite si le retrait de l'enceinte est effectué en Drive ou en magasin.

D'une puissance de 16 watts au total, la Flip Essential a été conçue pour être emmenée à la piscine, à la mer ou à la montagne grâce à sa conception robuste et étanche (conforme à la norme IPX7). L'enceinte de la marque JBL permet de diffuser un son sans fil par l'intermédiaire du Bluetooth 4.1 et ce, via un smartphone ou une tablette compatibles. Au niveau de l'autonomie, l'enceinte nomade peut être utilisée pendant une durée maximale de 10 heures grâce à une batterie Li-ion intégrée de 3 000 Ah rechargeable. D'ailleurs, le temps de charge de la batterie est estimé à plus de trois heures. Pour terminer, la JBL Flip Essential affiche des dimensions de 6.4 x 16.9 x 6.4 cm et un poids de 470 grammes.