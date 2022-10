Jabra Week : la Fnac casse le prix des Jabra Elite 4 Active à réduction de bruit

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter des écouteurs Jabra Elite 4 Active à prix mini pendant la Jabra Week. Mais attention, l'offre est à durée très limitée !

Découvrir l'offre chez la Fnac

Il ne vous reste plus qu'une journée pour profiter de la Jabra Week chez la Fnac. L'expert du son est à prix mini sur le site de l'enseigne pendant encore 24h. Et parmi toutes les offres, on en a trouvé une particulièrement intéressante : les écouteurs Jabra Elite 4 Active à -10% !

Si vous êtes intéressé, vous pouvez donc vous les procurer pour 89,99€ au lieu de 99,99€. Une réduction bienvenue pour ces écouteurs haut de gamme qui sauront vous combler pendant des années.

Et parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule : pour tout achat de ces écouteurs, la Fnac vous offre également 4 mois d'abonnement pour la plateforme Deezer Premium ou Famille. Vous pouvez ainsi écouter de la musique et des podcasts en illimité gratuitement avec vos nouveaux écouteurs à réduction active de bruit.

Jusqu'à 28h d'autonomie et une réduction de bruit active efficace

Avec les Jabra Elite 4 Active, vous bénéficiez d'écouteurs clairement haut de gamme qui répondront à tous vos besoins. Conçus pour vous accompagner partout et tout le temps, ils tiennent parfaitement dans les oreilles et sont certifiés IP57. Ils résistent ainsi à la transpiration et à la poussière.

Très high tech, ils proposent la réduction active de bruit. Ils peuvent donc capter les bruits qui vous entourent et les annuler pour que vous ne les entendiez plus et que vous puissiez profiter de vos contenus audio sans aucune pollution sonore. Encore mieux, il propose le mode HearThrough qui permet de laisser passer certains bruits, mais pas tous. Vous pouvez ainsi choisir par exemple d'entendre les annonces dans votre bus, mais pas le bruit des gens qui parlent autour de vous. C'est magique ? Eh non, c'est juste la technologie Jabra !

Finalement, difficile de parler de ces écouteurs sans citer leur autonomie exceptionnelle. Ils peuvent en effet tenir jusqu'à 28h avec l'étui de charge et 7h sans étui.