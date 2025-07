Ivre, une Tesla neuve se livre toute seule chez son propriétaire pour la première fois

Tesla vient de réaliser un exploit qui semblait tout droit sorti d’un film de science-fiction. Un Model Y a parcouru 25 km sans conducteur, directement de l’usine à la maison de son acheteur. Une première mondiale qui pourrait annoncer une nouvelle ère pour l’automobile.

Les voitures électriques ne cessent d’évoluer, mais l’autonomie ne concerne plus seulement la batterie. Depuis des années, Tesla promet une conduite totalement autonome, sans intervention humaine. Malgré de nombreux retards et des promesses parfois jugées exagérées, la marque d’Elon Musk continue de surprendre. Cette fois, elle a franchi un cap inédit aux États-Unis.

Un Model Y a quitté seul l’usine d’Austin, au Texas, pour rejoindre le domicile de son nouveau propriétaire situé à 25 km. Selon Tesla, c’est la première fois qu’un véhicule se livre totalement seul, sans conducteur ni opérateur à distance. La voiture a roulé sur l’autoroute à 72 miles par heure (environ 115 km/h), puis a navigué dans les rues résidentielles et sur des parkings avant d’arriver devant la maison de l’acheteur. Une vidéo complète a été publiée sur X (ex-Twitter) et YouTube, confirmant cet exploit inédit. Elon Musk s’est félicité publiquement, parlant d’« une première mondiale ».

First time that a car has delivered itself to its owner! https://t.co/xgZBRDaMiX

— Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2025