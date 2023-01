Ivacy : une plateforme incluant VPN, gestionnaire de mots de passe et 2 To de stockage cloud à 1 euro/mois pendant les soldes !

Sécurisé, performant, permettant de faire tomber les restrictions géographiques : Ivacy est un VPN riche en possibilités affichant un rapport qualité-prix extrêmement intéressant. Et il intègre même un gestionnaire de mots de passe et 2 To de stockage dans le cloud sans frais additionnels.

Ivacy VPN est un service complet doté de très nombreuses fonctionnalités et d’avantages intéressants, comme un gestionnaire de mots de passe inclus sans surcoût ou encore l’accès à 2 To d’espace de stockage dans le cloud. Et c’est le bon moment pour souscrire à la plateforme puisque celle-ci propose une offre des plus avantageuses à long terme à l’occasion des Soldes.

Profiter de l’offre Ivacy

Un VPN performant, qui permet d’accéder à Netflix US

Ivacy est disponible sur tous les supports (Android, iOS, Windows, Linux, Smart TV, consoles de jeu, routeurs) et dispose même d’une application Kodi dédiée. Vous avez donc la possibilité de protéger l’ensemble de vos appareils, surtout que le service se montre très généreux puisqu’il autorise jusqu’à dix connexions simultanées sur des terminaux différents.

Les utilisateurs accèdent à un réseau constitué de plus de 5 700 serveurs, localisés dans plus de 100 emplacements différents. L’une des promesses d’Ivacy VPN est une latence faible et des débits élevés, si bien que l’expérience de navigation ou de téléchargement demeure quasi inchangée lorsque le VPN est actif. Des serveurs P2P optimisés permettent par exemple de garantir une bonne expérience de torrent.

L’un des principaux intérêts d’Ivacy est de débloquer les restrictions géographiques imposées par de nombreux sites web et applications, notamment de vidéo à la demande. Le catalogue américain de Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ est souvent plus intéressant que celui limité qui nous est proposé en France, et le VPN permet de se connecter à un serveur aux États-Unis pour streamer des contenus qui ne devraient normalement pas être disponibles chez nous.

De plus, à cause de la chronologie des médias, les films sortant au cinéma arrivent très tard sur les plateformes de SVOD dans l’hexagone. Vous y aurez accès seulement quelques semaines après leur lancement dans les salles obscures, Marvel inclus, en utilisant Ivacy VPN. Ce dernier permet aussi de payer des produits et services moins chers, car leur prix est plus attractif dans d’autres pays ou d’autres devises. Vous pouvez aussi accéder à des retransmissions sportives commentées en français gratuitement (Ligue des Champions de football, Formule 1, Moto GP) par l’intermédiaire des chaînes gratuites belges.

On ne rigole pas avec la sécurité

Alors que nous sommes de plus en suivis à la trace sur internet et que la sécurité des données personnelles est devenue un enjeu majeur de société, utiliser un VPN pour se couvrir et se protéger devient de plus en plus indispensable. Ivacy adopte une politique de non-conservation des données, c’est-à-dire qu’elle n’enregistre pas l’activité en ligne de ses clients.

Par ailleurs, le tunnel VPN est protégé par une technologie de chiffrement à 256-bits de grade militaire totalement impénétrable par les pirates. La plateforme repose sur des protocoles VPN qui ont fait leurs preuves, comme TCP, UDP, L2TP et IKEV. Ivacy sécurise aussi la connexion sur un Wi-Fi public et empêche votre fournisseur d’accès à internet de savoir ce que vous faites (et supprime donc les restrictions que le gouvernement impose aux FAI).

Ivacy offre aussi une protection contre les fuites IPv6 et les fuites DNS, bloque les attaques de type DDoS, et met à disposition des utilisateurs les plus soucieux de leur sécurité des fonctions et outils avancés. Nous pouvons citer par exemple le coupe-circuit, qui bloque immédiatement la connexion à internet dès qu'une faiblesse passagère du VPN est détectée, préservant votre confidentialité à toutes occasions.

L’option de tunnel séparé est particulièrement innovante et améliore sensiblement l’expérience des utilisateurs en leur permettant d’accéder à la fois et sans aucune limite à des contenus locaux et étrangers. Vous n’avez ainsi plus besoin de passer à un autre serveur VPN chaque fois que vous changez d’activité. Enfin, l’adresse IP dédiée est bien utile pour avoir toujours recours à la même IP, qui peut donc être placée sur liste blanche.

Cela contribue à empêcher les accès non autorisés à vos comptes d'entreprises ou à vos comptes en ligne, et ajoute une couche de sécurité supplémentaire.

Abonnez-vous sans risque

Ivacy VPN propose actuellement une offre exceptionnelle pour les Soldes d’hiver. Pour la somme de 60 euros seulement, vous obtenez 5 années complètes d’abonnement, soit un tarif imbattable de 1 euro par mois sur toute la période. Cela représente une réduction de l’ordre de 90% par rapport à la formule mensuelle. Il est possible de payer par carte bancaire, par PayPal, mais aussi en cryptomonnaie.

Sachez que vous ne prenez aucun risque à essayer le service puisque celui-ci est garanti satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Il suffit de contacter le service client, disponible 24h/24 et 7j/7 par chat ou par email, pour demander un remboursement, sans avoir à justifier sa décision.

Un autre avantage d’Ivacy VPN est son gestionnaire de mots de passe inclus dans l’offre sans frais supplémentaires. Chez la concurrence, cette fonctionnalité est en option et se monnaye à prix fort. Rappelons qu’un gestionnaire de mots de passe permet de générer des mots de passe forts et inviolables automatiquement pour ses comptes en ligne et de s’y connecter sans effort et en toute sécurité. Un vrai gain de temps au quotidien : une fois que l’on a l’habitude d’utiliser un gestionnaire de mots de passe, il devient impossible de s’en passer tant il simplifie la vie.

Avec l’abonnement de 5 ans à 1 euro par mois, vous obtenez par ailleurs 2 To d’espace de stockage dans le cloud. Là encore, il s’agit d’habitude d’un service additionnel payant, ici intégré sans surcoût. Vous pouvez ainsi stocker vos fichiers importants dans un espace sécurisé et accessible depuis n’importe où et sur n’importe quel appareil.

