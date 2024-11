IPTV : des hackers ont trouvé comment désactiver les box illégales à distance

Une équipe de hackers a mis au point une méthode pour désactiver à distance les boitiers IPTV illégaux. Les acheteurs de tels appareils doivent-ils craindre une hécatombe ?

Face à la hausse des prix constante des services de streaming, de plus en plus de gens se tournent vers des méthodes illégales pour accéder à différentes plateformes ou chaînes de TV. L'une des solutions les plus simples à mettre en place est de procurer un boitier IPTV sur lequel des accès pirates sont préinstallés. Quelques branchements plus tard, il suffit d'appuyer sur la télécommande pour ouvrir Netflix, Disney+ ou voir un championnat de football payant sans s'abonner.

On se doute que les ayants droit ne voient le phénomène d'un très bon œil. On peut bien sûr s'attaquer aux vendeurs de ces box IPTV, mais qu'en est-il des appareils qui sont déjà en circulation ? Le Brésil, pays connu pour sa lutte acharnée contre ces derniers, a trouvé une solution : demander aux pirates eux-même de développer un système pour les rendre inutilisables. Le hackathon a pris fin et il y a un vainqueur.

Désactiver des boitiers IPTV illégaux à distance, c'est désormais possible

Sans entrer dans les détails, l'équipe gagnante dirigée par Daniel Lima explique le procédé : “Nous avons réussi à ajouter du code qui rend [les boitiers IPTV] complètement inutilisables. Notre solution utilise des ressources réseau avancées pour modifier le logiciel de la box et de ne plus permettre à l'utilisateur d'accéder au contenu protégé“.

L'idée est de forcer une mise à jour développée en ce sens au préalable. Normalement, c'est le fabricant du boitier qui les déploie, mais au Brésil, il est possible de le supplanter dans la mesure où ce sont les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) qui gèrent la communication réseau.

“Comme Anatel [l'Agence Nationale des Télécommunications au Brésil, ndlr] contrôle les FAI, elle peut les obliger à mettre en œuvre des fonctionnalités réseau avancées qui permettent à la box de recevoir un mise à jour modifiée“, ajoute Daniel Lima.

Il reste maintenant à déployer ce principe à grande échelle. Pour l'instant, l'Anatel déclare simplement que “le processus est déjà en cours […]”. En attendant, les pirates ne vont pas rester les bras croisés. Le système utilise des failles de sécurité présentes dans les box IPTV, ce qui veut dire que techniquement, il suffirait de les combler pour rendre “l'attaque” inefficace.

