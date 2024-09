Ce pays demande aux hackers de bloquer les boitiers IPTV illégaux

Le gouvernement ce ce pays souhaite que les pirates participent à la lutte contre les boitiers IPTV illégaux en développant des programmes permettant de les rendre inutilisables.

En règle générale, IPTV rime souvent avec illégalité. Le principe même de regarder des chaînes de télévision ou des plateformes de streaming via Internet n'a pourtant rien d'interdit. Les appareils tels que le Fire Stick TV d'Amazon ou tout simplement la box TV fournie par votre opérateur fonctionnent ainsi. Le problème est qu'il est très facile d'acheter un boitier programmé pour accéder à des services payants gratuitement, ce qui est bien sûr illégal.

La lutte contre ces appareils est l'un des chevaux de bataille des ayants doit et des gouvernements. Un combat quasi perdu d'avance puisque sitôt un réseau de boitiers IPTV trafiqués démantelé, un autre prend sa place. Afin d'éviter cela, le Brésil a adopté une méthode radicale : toute box du genre non approuvée par l'Agence Nationale des Télécommunications (Anatel) est interdite à l'importation et à la vente. Le pays affirme d'ailleurs avoir bloqué 80 % des appareils de ce genre en octobre 2023. Et pour les 20 % restants, il a une idée.

Le gouvernement de ce pays demande aux pirates de bloquer les box IPTV illégales

Plutôt que de se battre contre les pirates, le Brésil veut s'en faire des alliés. Il organise ainsi un hackathon “visant à développer des solutions innovantes pour bloquer les Box TV Box illégales“. Le site de l'événement donne plus de détails : “[…] à partir de la compréhension du fonctionnement de ces appareils non approuvés, vous devez développer une approche capable d'interrompre l'échange de données qui se produit entre les appareils et leurs utilisateurs“.

Travaillant obligatoirement par équipe d'au moins 4 personnes, les gagnant se partageront la somme de 1 130 € environ, tandis que les 2e et 3e repartiront avec un butin de 485 et 325 € respectivement, toujours à se repartir. Ce n'est pas la première fois qu'une institution fait appel aux hackers dans le cadre d'une action anti-piratage. Quant aux programmes qui seront développés pendant le hackathon, les organisateurs s'en octroient les droits d'utilisation gratuits pendant 10 ans.

