iPhone XS, XS Max, XR : Apple rappelle ses coques avec batterie intégrée défectueuse

Apple organise un programme d’échange pour un accessoire destiné aux iPhone XS, XS Max et XR. Il s’agit de la fameuse coque à bosse, dotée d’une batterie intégrée. Les symptômes : la coque ne se recharge pas quand elle est branchée à une source d’alimentation et elle ne recharge pas l’iPhone. Si votre coque a été produite en 2019, vous êtes concerné.

Apple organise un nouveau programme d’échange. Le produit concerné est un accessoire. Il s’agit du « Smart Battery Case », une coque qui se distingue de toutes les autres grâce à cette grosse bosse où est logée une batterie rechargeable. Trois modèles sont concernés. Ils sont compatibles avec l’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’iPhone XR (les trois coloris, noir, blanc et rose doré, sont inclus dans le programme).

Les trois coques ont deux problèmes liés à la batterie. Et plus précisément à la charge de la batterie. D’abord, les batteries ne se rechargent pas forcément quand elles sont branchées à une source d’alimentation. Dans certains cas, la batterie se charge, mais par intermittence. Ce qui accélère considérablement l’usure de la batterie (et donc l’autonomie qu’elle offre quand elle est pleinement rechargée).

Tous les modèles produits entre janvier 2019 et octobre 2019

Deuxième problème : la batterie de la coque ne recharge pas celle de l’iPhone. Où, comme précédemment, elle le fait par intermittence. Ici, cela accélère l’usure non pas de l’accessoire, mais de l’iPhone. Apple ajoute que le problème ne présente aucun risque de sécurité. Une précision pour rassurer les consommateurs qui se souviennent de certains faits divers à propos de smartphones qui ont surchauffé à cause de leur source d’alimentation.

Quasiment tous les exemplaires sont concernés par le programme d’échange. En effet, Apple indique que tous exemplaires fabriqués entre janvier 2019 et octobre 2019 sont concernés par ce problème. La firme ne communique pas les numéros de série qui sont rappelés. Si vous êtes le propriétaire de l’une de ces coques, vous avez deux moyens pour profiter du programme : soit vous rendre en Apple Store, en prenant rendez-vous en ligne, soit vous rendre dans un centre de service agréé où il sera possible de faire un échange (pas de réparation proposée).