iPhone : vérifiez vos paramètres de sécurité à l’approche de Noël, c’est urgent !

Alors que les fêtes de Noël pointent le bout de leur nez, les experts en cybersécurité sont unanimes. Il est urgent de vérifier que votre iPhone est bien protégé contre les menaces de sécurité, car les pirates profitent généralement de cette période pour diffuser leurs malwares. On vous explique tout ce qu’il faut faire.

La sécurité a été au cœur des enjeux de développement d’Apple pour ses iPhone ces derniers mois. Il faut dire que l’affaire Pegasus a mis bien à mal la confiance des utilisateurs envers la firme de Cupertino, qui s’est empressée de rectifier le tir. Les iPhone vont désormais afficher une alerte lorsqu’ils se sont fait pirater. Mais est-ce bien suffisant ? Les experts en doutent.

Ce n’est pas la première fois que les chercheurs en cybersécurité remettent en question le dispositif de sécurité des smartphones d’Apple. En 2020, Chyaoukri Bekar, patron de Zerodium, n’a pas hésité à dire qu’iOS est complètement « foutu » à ce niveau. Le risque est réel et d’autant plus important que les fêtes de Noël arrivent à grands pas. Or, il s’agit là d’une des périodes les plus prolifiques pour les pirates.

Les iPhone sont plus vulnérables aux pirates à Noël

Avec environ un milliard d’iPhone en circulation dans le monde, ces derniers sont une cible de choix pour les pirates. Aussi, il est essentiel de maintenir un niveau de sécurité optimal à tout moment. « Gardez votre iPhone protégé avec un code d’accès ou Face ID ou Touch ID », conseille Chris Hauk, expert de la protection de la vie privée chez Pixel Privacy. « Cela empêche les autres utilisateurs de contrôler votre iPhone ».

Sur le même sujet : Apple va scanner les iPhone pour lutter contre la pédopornographie, la firme est accusée d’espionnage

Autre point important : les mises à jour. Jamie Ahktar, PDG de CyberSmart, explique que « les développeurs d’applications corrigent régulièrement les vulnérabilités », et qu’il n’est possible d’en profiter qu’avec la dernière version du firmware concerné. Jamie Ahktar met également en garde contre les points d’accès WiFi publics, ” l’un des moyens les plus faciles pour les cybercriminels de lancer une attaque » selon lui. La solution ? Utiliser un VPN pour se connecter à bord d’un train ou dans un restaurant.

Enfin, ne jamais sous-estimer la puissance d’un bon mot de passe. « Utilisez des mots de passe forts pour chaque compte auquel vous accédez sur votre smartphone », souligne Jamie Ahktar. Ce dernier recommande d’ailleurs d’utiliser la méthode NCSC, qui consiste à « combiner trois mots aléatoires mais mémorisables pour chaque mot de passe que vous définissez ». Notez que l’iPhone propose lui-même de générer des mots de passe efficaces via iCloud Keychain.

Source : The Sun