L’iPhone est le smartphone 5G le plus vendu au monde, Apple domine le marché

L'iPhone s'est imposé comme le smartphone 5G le plus vendu dans le monde. Grâce au succès des iPhone 12, Apple s'est emparé de 25% des parts du marché, devançant Samsung, Xiaomi et Oppo.

D'après une nouvelle étude de Strategy Analytics, l'iPhone reste le smartphone 5G le plus vendu au monde. Lors du troisième trimestre de 2022, Apple a largement devancé Samsung et Xiaomi avec plus de 25% des parts du marché. Pour mémoire, la marque californienne s'est hissée en tête du marché de la 5G dès fin 2020 grâce à ses iPhone 12.

Apple a réitéré l'exploit tout au long de l'année 2021. La gamme des iPhone 12 est restée très populaire en Europe, en Chine et aux Etat-Unis. Lancés en septembre dernier, les iPhone 13 sont bien partis pour s'imposer comme un excellent relais de croissance pour la firme en dépit de la pénurie de puces informatiques. De fait, Apple devrait assoir sa domination sur le marché de la 5G dans les mois à venir.

Apple devance Samsung, Xiaomi et consorts sur la 5G

En deuxième place, on trouve le géant chinois Xiaomi. “Xiaomi, qui a enregistré une croissance spectaculaire des expéditions mondiales de smartphones 5G au 2e trimestre 2021, a vu cette croissance stagner au troisième trimestre 2021”, explique Ken Hyers, directeur de Strategy Analytics. L'analyste explique ce ralentissement de la croissance par la concurrence acharnée de marques comme Oppo, qui se montre très actif en Chine, ou Samsung.

Samsung, leader mondial de la téléphonie mobile, doit se contenter de la troisième place du classement du secteur de la 5G. “Samsung a devancé OPPO pour devenir le deuxième fournisseur mondial de smartphones Android 5G au troisième trimestre 2021. Samsung bénéficie d'une demande saine dans plusieurs régions pour ses smartphones, alimentée par un large portefeuille d'appareils sur plusieurs niveaux de prix”, détaille Ville Petteri-Ukonaho, directrice associée de Strategy Analytics. La progression de Samsung est notamment due au succès du Galaxy Z Flip 3, son dernier téléphone pliable à clapet, et aux smartphones de la gamme des Galaxy A.

Enfin, l'étude met en exergue la croissance fulgurante de Honor, l'ancienne filiale de Huawei. “Honor a été la marque de smartphones Android 5G à la croissance la plus rapide”, explique Yiwen Wu, directrice associée de Strategy Analytics. Indépendant de son ancienne maison mère, Honor a fait un retour fracassant sur le haut de gamme avec des références comme les Honor 50.