iPhone SE 5G : cette vidéo montre à quel point son autonomie est faible

Un Youtuber a publié un comparatif vidéo où il teste l’autonomie de sept iPhone, dont trois petits modèles : l’iPhone SE 5G, l’iPhone 13 Mini et l’iPhone SE 2020. La pire autonomie revient à l’iPhone SE 2020. Il est suivi de près par l’iPhone SE 5G, puis par l’iPhone 13 Mini. La meilleure autonomie du panel revient à l’iPhone 12, suivi par l’iPhone 13, pourtant plus récent.

Nous avons récemment publié dans nos colonnes un test complet de l’iPhone SE 5G. Ce test nous a appris qu’Apple avait repris de nombreux éléments de la deuxième génération d’iPhone SE, sorti en 2020, avec quelques changements, notamment au niveau de la plate-forme technique. A l’intérieur de ce petit boitier, vous retrouvez en effet un Apple A15 Bionic, comme dans les iPhone 13. Un choix très ambitieux compte tenu de l’encombrement du téléphone. Et donc de l’espace disponible à l’intérieur.

Lors de notre test, nous avons constaté une amélioration de l’autonomie, comme cela avait été promis par Apple. Cependant, la firme ne communiquait alors pas la capacité exacte de la batterie. Nous avons donc émis une hypothèse selon laquelle l’amélioration de l’autonomie est due à des optimisations logicielles, mais aussi à une légère croissance de la capacité. Nous savons aujourd’hui que nous avions raison : la batterie de l’iPhone SE 5G offre une capacité de 2018 mAh, contre 1821 mAh pour l’iPhone SE 2020 et 2438 mAh pour l’iPhone 13 Mini.

L'autonomie de l'iPhone SE 5G est moins bonne que celle de l'iPhone 13 Mini

Nous avions également mesuré une autonomie très comprise entre celle de l’iPhone SE 2020 (moins d’une journée) et celle de l’iPhone 13 Mini (un peu plus d’une journée). Un Youtuber Brandon Butch a publié cette semaine une vidéo (à retrouver en fin de cet article) qui confirme nos chiffres. Il a comparé sept iPhone (iPhone SE 2020, iPhone XR, iPhone SE 5G, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 13 Mini) et a mesuré leur autonomie respective. Et il s’avère que l’iPhone SE 5G n’est pas le pire de la bande, mais il arrive tout de même avant-dernier.

Il offre une autonomie de 5 heures et 16 minutes. Il est avant-dernier, loin devant l’iPhone SE 2020 (3 heures et 40 minutes) et derrière l’iPhone 13 Mini (5 heures et 55 minutes). Vous remarquerez une certaine proportionnalité. Le meilleur des iPhone est l’iPhone 12 (7 heures et 31 minutes) devant l’iPhone 13 (7 heures et 11 minutes). Le tableau récapitulatif est juste ci-dessus pour les autres modèles. Notez aussi que tous les smartphones fonctionnaient avec la dernière version d’iOS, numérotée 15.4 et que tous les écrans étaient fixés à 60 % de leur luminosité maximale.