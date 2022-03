iPhone SE 5G : Apple promet une meilleure autonomie que sur l’ancien modèle

L'iPhone SE 5G offre une meilleure autonomie que l'iPhone SE 2020. D'après Apple, son nouveau smartphone abordable est plus endurant que son prédécesseur, qui avait été longuement critiqué sur ce point.

Lors d'une keynote, Apple a levé le voile sur l'iPhone SE 5G, une nouvelle édition de son smartphone abordable. Vendu au prix de départ de 529 euros, l'iPhone se distingue grâce à son design à l'ancienne, avec Touch ID et petit écran 4,7 pouces, et la présence d'un SoC A15 Bionic.

L'intégration de ce chipset, déjà à l'oeuvre au sein des iPhone 13, promet des performances de haut vol. Grâce à cette puce, Apple est aussi en mesure d'améliorer l'autonomie de son nouvel iPhone milieu de gamme.

Apple assure avoir amélioré l'autonomie de l'iPhone SE

Pour mémoire, l'iPhone SE 2020 pêchait essentiellement par son autonomie famélique. Lors de notre test, nous n'avions jamais pu tenir une journée complète sans passer par la case recharge. Après 5 heures d'utilisation intense, l'iPhone rendait l'âme jusqu'à la prochaine recharge.

Heureusement, Apple annonce avoir grandement amélioré l'autonomie avec l'iPhone SE troisième du nom. Le géant de Cupertino annonce ainsi jusqu'à 15 heures de lecture vidéo, jusqu'à 10 heures de lecture vidéo en streaming et jusqu'à 50 heures de lecture audio sur son site web officiel.

De son côté, l'ancien iPhone SE ne promettait que jusqu'à 13 heures de lecture vidéo, jusqu'à 8 heures de lecture vidéo en streaming et jusqu'à 40 heures de lecture audio. D'après Apple, son nouveau téléphone offre donc plusieurs heures d'autonomie supplémentaires.

Cette meilleure autonomie est notamment le résultat de la puce A15 Bionic, qui ménage la consommation énergétique pour réduire la pression sur la batterie. Grâce à ce composant, la marque est déjà parvenu à offrir une impressionnante autonomie aux iPhone 13. Sans surprise, les modèles de la gamme annoncée l'an dernier sont plus endurants que l'iPhone SE, de l'aveu même d'Apple. C'est également le cas de l'iPhone 13 mini.

Pour l'heure, on ignore si Apple a également inclus une batterie plus généreuse au sein de son iPhone SE. Comme toujours, la marque n'a pas divulgué ce détail lors de la keynote. Son prédécesseur devait se contenter d'une batterie de 1821 mAh. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'iPhone SE 3 dans les commentaires ci-dessous.