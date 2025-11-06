iPhone, Samsung, Xiaomi… : les offres immanquables de l’avant-première du Black Friday !

Le mois du Black Friday a démarré avec une première vague d’offres, notamment sur les smartphones. De quoi faire de bonnes affaires sur les iPhone, les Samsung Galaxy, Xiaomi et bien d’autres.

Plusieurs boutiques sont déjà dans l’effervescence du Black Friday. À l’approche de l’événement, les premières offres ont commencé à apparaître dès le début du mois de novembre. Si vous avez prévu d’acheter un nouveau smartphone, plusieurs modèles font l’objet de réductions importantes. Nous avons rassemblé pour vous les meilleures offres disponibles.

Black Friday : le top des offres à saisir sur les smartphones

Les meilleurs bons plans AliExpress sur les smartphones

AliExpress organise le Choice Day, une période promotionnelle qui précède le Singles Day qui n’est autre que le Black Friday des boutiques chinoises. Vous pouvez en profiter pour acheter un smartphone ou une tablette à un prix très abordable, avec une livraison très rapide depuis les entrepôts français ou européen de la boutique en ligne.

iPhone 16e à 519 € au lieu de 719 €

Le plus abordable des iPhone est à son meilleur prix à 519 € au lieu de 719 € sur Rakuten. C’est une excellente offre si vous recherchez un iPhone récent pour un prix situé aux alentours des 500 €. Pour rappel, l'iPhone 16e est le successeur de l’iPhone SE dont il reprend l’esprit, mais propose un design plus moderne.

Il est équipé d’une puce Apple A18 performante, soit le même que l’on retrouve au cœur des iPhone 16 et 16 Pro Series. Son écran OLED de 6,1 pouces est de la même taille que celui de l’iPhone 16. C’est un bond considérable par rapport aux 4,7 pouces de l’iPhone SE.

Enfin, si vous disposez d’un budget un peu plus confortable, l’iPhone 16 lui-même est à moins de 699 € sur Amazon Italie. Vous pouvez utiliser le même compte que sur Amazon France.

Galaxy S25 FE à 599 € au lieu de 749 €

Le Galaxy S25 FE est un smartphone haut de gamme un peu plus abordable que les Galaxy S25 et S25+. Lancé à 749 €, il est en ce moment à 599 € sur Boulanger dans le cadre du Black Friday. Cela représente une réduction de 20%.

Si vous rechercher chez l’expérience Samsung, ce modèle offre un excellent rapport qualité-prix et offre de belles prestations sur tous les plans : performances, photo, autonomie. Et l’autre bonne nouvelle, c’est que la puissance de charge passe à 45W, contre 25W pour les modèles des précédentes générations.

Google Pixel 9a + JBL Go 3 à 329 € au lieu de 599 €

Pour le Black Friday, le Pixel 9a est à un prix très intéressant, avec l’enceinte JBL GO offerte. Il s’agit en effet d’un pack proposé moins cher que le smartphone seul. Alors qu’il a été lancé à 549 €, le Pixel 9a qui est ici accompagné de l’enceinte Bluetooth portable est affiché à 429 €. Mais Boulanger propose un bonus de reprise supplémentaire de 100 € qui fait baisser le prix virtuellement à 329 €.

iPhone Air à 819 € au lieu de 1 229 €

Véritable surprise de cette année, l’iPhone Air est le premier modèle qui prend vraiment des risques en tentant une approche un peu différente. Il se distingue par son extrême finesse et son design revisité, avec un bloc photo horizontal à l’arrière et ses bords à effet miroir.

Alors qu’il a été lancé en septembre dernier à 1 229 €, l’iPhone Air est à son meilleur prix sur Rakuten à seulement 819 €. C’est un prix imbattable en cette période de Black Friday.

Nothing 3a Pro à 379 € au lieu de 479 €

Parlant de smartphones qui prennent des risques, Nothing est une marque qui s’est fait connaître dans ce registre, avec en plus une politique tarifaire compétitive. Le Nothing Phone 3a Pro est une parfaite illustration. Smartphone milieu de gamme performant, il a de nombreux arguments à faire valoir, et notamment sa partie photo. C'est l'un des rares de son segment qui dispose d'un téléobjectif.

Malgré son prix intéressant de 479 € à la base, il fait l'objet d'une belle réduction pendant le pré Black Friday sur Amazon en s'affichant à 379 €. C'est une opportunité à saisir.

Pack Honor 400 Lite + écouteurs Buds X7i à 199 € au lieu de 299 €

Pour moins de 200 €, le Honor 400 Lite représente également une bonne affaire, d'autant qu'il est proposé ici dans un pack avec les écouteurs Buds X7i dans le cadre de la première vague des offres du Black Friday chez Boulanger. Le pack est à 199 € au lieu de 299 €. Vous profitez donc d'une réduction de 33%.

Redmi Note 14 4G et 5G dès 229 €

Le Redmi Note 14 est un modèle d'entrée de gamme qui conviendra parfaitement à ceux qui recherchent un smartphone correct pour les tâches courantes du quotidien. La version 4G avec 256 Go de stockage a été lancée cette année à 253 €, mais grâce au Black Friday, elle est à 169 € chez Boulanger. Si vous préférez la version 5G, elle est aussi en promo, mais chez Amazon cette fois à 229 € au lieu de 303 €.

Voilà pour notre sélection des meilleures offres de l'avant-première du Black Friday sur les smartphones. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur nos récapitulatifs des meilleures offres chez Boulanger et chez Fnac Darty. Ces sélections seront complétées régulièrement au cours du mois de novembre, désormais dénommé Black November.