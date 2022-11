Android : la majorité des utilisateurs passeraient sur iMessage s’il y avait un portage

Certes, on sait désormais que l’arrivée d’iMessage sur Android est une bataille perdue d’avance. Pour autant, ce n’est pas faute pour les utilisateurs d’être séduits par l’idée. Selon un récent sondage d’Android Authority, ils seraient 52 % à utiliser la messagerie d’Apple si celle-ci était disponible sur leur smartphone. De quoi confirmer les craintes de la firme de Cupertino.

C’est un doux rêve qui traîne depuis des années. Verra-t-on un jour un portage d’iMessage sur Android ? Pour Apple, la réponse est toute trouvée. C’est un « non » clair et net, comme l’a récemment rappelé Craig Federighi, vice-président du logiciel chez la marque à la pomme, pour qui le projet serait tout simplement un gâchis de temps et de ressources. De quoi doucher les espoirs de ceux qui aimeraient voir la chose arriver.

Et ces derniers sont nombreux, à en croire un récent sondage mené par nos confrères d’Android Authority. À la question « Téléchargeriez-vous iMessage sur Android », plus de la moitié des 4400 votes récoltés ont répondu que oui. Plus précisément, 52,62 % des personnes interrogées se sont dites intéressées par un portage de la messagerie d’Apple sur le système d’exploitation de Google.

Les utilisateurs Android voudraient passer sur iMessage, mais Apple s’en fiche

Plus intéressant encore, ils ne sont que 19,4 % à affirmer qu’ils n’utiliseraient jamais iMessage sur leur smartphone. Le reste (29,98 %) n’est donc pas fermé à l’idée, mais estime que cela dépendrait de divers facteurs, notamment les fonctionnalités proposées par Apple. Cela veut donc dire que plus de 70 % des utilisateurs se laisseraient potentiellement tenter par un portage de l’application sur Android.

Autant dire que cela confirme les craintes d’Apple en la matière. Si aujourd’hui, la position de la firme se veut plutôt mesurée et méthodique, celle-ci l’est beaucoup moins en interne. En effet, un mail de Craig Federighi (encore), datant de 2013, l’affirmait déjà haut et fort : un portage d’iMessage pourrait ouvrir une brèche d’utilisateurs iPhone qui se tourneraient vers la concurrence.

On ne saura donc probablement jamais si cette affirmation est vraie ou non. Une chose est sûre en tout cas : les utilisateurs Android, eux, auraient très clairement téléchargé l’application en masse.