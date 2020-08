Apple : pas d’iPhone pliable avant 2023, Samsung peut dormir tranquille

Apple ne lancera pas d’iPhone pliable avant 2023, selon les dires du leaker réputé Komiya. Cet appareil adopterait la forme d’un iPad une fois déplié et serait doté d’un processeur A16X ou A17. Si cette fenêtre de lancement est avérée, Samsung et les autres constructeurs ont le champ libre pendant encore quelques années.

Ce n’est plus un secret depuis quelques temps déjà. Déjà en juin 2020, un leaker affirmait qu’Apple travaillait sur son premier iPhone avec écran pliable. Néanmoins, il ne fallait pas attendre son lancement avant 2021. En ce jeudi 13 août 2020, le leaker réputé Komiya apporte d’autres informations sur le sujet.

D’après lui, la marque à la pomme développerait actuellement un iPhone pliable, qui se transformerait en iPad une fois déplié. L’informateur s’interroge d’ailleurs sur l’OS embarqué, à savoir si l’appareil fonctionnera sous iOS ou iPadOS. D’après lui, la caméra et le capteur d'empreintes digitales de cet iPhone hybride seraient placés sous l’écran.

Ce procédé est de plus en plus en vogue chez les constructeurs. Nous savons que Huawei pourrait bientôt intégrer des capteurs sous l’intégralité de l’écran. Sous le capot, l’appareil pourrait embarqué un processeur A16X ou A17 gravé en 3 nm. L’adoption de la gravure en 3nm implique en théorie de meilleures performances et pourrait faire de cet iPhone un foudre de guerre.

Foldable iPad(iPhone)

-“one more thing” in 2023

-support phone call

-iPad OS?

-A16X (may be A17) (3nm)

-Made up with two panels and seamlessly connected to each other

-Micro LED Display

-under screen Front camera and Touch ID

-Best experience with Apple Glass or VR headset

— Komiya (@komiya_kj) August 11, 2020